«Указ про відставку не підписаний»: Путін найближчим часом вирішить долю Суркова

Новина, яка стала відома в кінці минулого тижня, а мова йде про звільнення з державної служби помічника президента рф Владислава Суркова, буквально розхитала весь політичний світ країни-агресора, а також навела неймовірний жах на ватажків самопроголошених, не визнаних світовим співтовариством Луганської та Донецької «народних республік».

Сьогодні ж, двадцять восьмого січня стало відомо про те, що російський президент Володимир Путін проведе протягом найближчого тижня зустріч зі своїм помічником Владиславом Сурковим, про що інформує телеграм-канал WarGonzo з посиланням на власні джерела в уряді Російської Федерації.

Так, в повідомленні ресурсу зазначається: «Указ про звільнення радника російського лідера з державної служби по теперішній час не підписаний. Подальша доля Владислава Суркова стане зрозумілою тільки після того, як він проведе розмову з главою Кремля». Нагадаємо, 26 січня в засобах масової інформації була опублікована стаття про те, що «архітектор війни на Донбасі» Сурков Владислав готовий піти з державної служби, проте сам Путін по теперішній час ніяк не відреагував на це.