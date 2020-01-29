В Днепре и области разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку

В Днепре разыскивают 15-летнюю Светлану Друзенко. 24 января, около 18:00, девочка ушла из дома в пгт. Божедаровка, Криничанского района, и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей».

Где она находится сейчас — никто не знает. Жителей Днепра просят помочь с поисками.

Приметы: рост 155 см, на вид 16 — 17 лет, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, над левой бровью шрам до 5 см.

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетней, обратиться по телефонам: (056) 549-21-81, (068) 848-41-22, 732-07-00, (098) 172-11-84. Не оставайтесь равнодушными.