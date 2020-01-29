Столицю окутав густий туман

У середу, 29 січня, у Києві туман, видимість 200-500м (І рівень небезпеки, жовтий).
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
знизити швидкість руху;
при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у середу, 29 січня, у Києві очікуються сильні опади – дощ з мокрим снігом, – а надвечір можливий мокрий сніг. Температура вдень до +1°C, уночі -1°C. Вітер посилиться до 15-24 м/с.
Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до погіршення погодних умов.
«Щоб не допустити ожеледі ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами. Опади зустрінемо у повній готовності. Маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки», – йдеться в повідомленні корпорації.