Столицю окутав густий туман

У середу, 29 січня, у Києві туман, видимість 200-500м (І рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у середу, 29 січня, у Києві очікуються сильні опади – дощ з мокрим снігом, – а надвечір можливий мокрий сніг. Температура вдень до +1°C, уночі -1°C. Вітер посилиться до 15-24 м/с.

Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до погіршення погодних умов.

«Щоб не допустити ожеледі ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами. Опади зустрінемо у повній готовності. Маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки», – йдеться в повідомленні корпорації.