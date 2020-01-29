Високосний рік 2020: скільки днів будемо відпочивати в лютому поточного року

Українці будуть відпочивати на один день більше в лютому поточного року. Збільшення кількості днів відпочинку пов’язано з тим, що 2020 рік — високосний.

А відповідно, у лютому 29 днів. І останній день випадає на суботу. Так, лише в останній зимовий місяць буде дев’ять вихідних днів, замість восьми.

Працювати в лютому доведеться 20 днів, а от вихідними будуть 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 і 29 лютого.

Також буде і один святковий день — 14 лютого, День святого Валентина. Але в нашій країні це свято не прирівнюється до вихідного дня.