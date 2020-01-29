Тільки божевільний стане інвестувати в сьогоднішню Україну — думка

В країну, де місцеві нувориші у змові з чиновництвом і урядом ведуть себе як окупанти…
Так, і ось що ще. Всі ці шалені «інвестиції» наших олігархів в розкіш за кордоном — прямий сигнал інвесторам, що вкладати гроші в Україну не можна, нерозумно, безглуздо. Скільки б персональних няньок їм не обіцяли.
Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці відомий громадський активіст і волонтер в продовження свого вчорашнього поста:
Подивіться на металургійні заводи Ахметова, на його Гзк, ТЕС, обленерго…
За рідкісним винятком всі розвалено, розгромлено, вичавлена до дна…
А вичавлена виведено за кордон і перетворено в королівські палаци.
Тільки божевільний стане інвестувати в цю країну, де місцеві нувориші у змові з чиновництвом і урядом ведуть себе як окупанти.
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Знову таки, абсолютно розумні і елементарні висновки робить Юрій Касьянов.
Але Зеленський і Ко чомусь настільки очевидних речей вперто не розуміють…
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