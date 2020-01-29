Тільки божевільний стане інвестувати в сьогоднішню Україну — думка

В країну, де місцеві нувориші у змові з чиновництвом і урядом ведуть себе як окупанти…

Так, і ось що ще. Всі ці шалені «інвестиції» наших олігархів в розкіш за кордоном — прямий сигнал інвесторам, що вкладати гроші в Україну не можна, нерозумно, безглуздо. Скільки б персональних няньок їм не обіцяли.

Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці відомий громадський активіст і волонтер в продовження свого вчорашнього поста:

Подивіться на металургійні заводи Ахметова, на його Гзк, ТЕС, обленерго…

За рідкісним винятком всі розвалено, розгромлено, вичавлена до дна…

А вичавлена виведено за кордон і перетворено в королівські палаци.

Тільки божевільний стане інвестувати в цю країну, де місцеві нувориші у змові з чиновництвом і урядом ведуть себе як окупанти.

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Знову таки, абсолютно розумні і елементарні висновки робить Юрій Касьянов.

Але Зеленський і Ко чомусь настільки очевидних речей вперто не розуміють…

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