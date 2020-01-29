СБУ вивела з ОРДО в Україну великого «чиновника ДНР»: опубліковано відео

Контррозвідники СБУ в ході спецоперації вивели на підконтрольну Україні територію одного з екс-міністрів вугільної промисловості» організації «ДНР». Про це повідомляє прес-служба силового відомства.

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що чоловік регулярно відвідував засідання «уряду ДНР» і брав активну участь у формуванні внутрішньої політики «профільного міністерства». За даними СБУ, він регулював діяльність підприємств вуглевидобувної промисловості та розподіл енергетичних ресурсів в ОРДО.

Чоловік після відсторонення від посади відкрив в «ДНР» власний бізнес, а пізніше він повернувся в Україну завдяки спецоперації, розробленої СБУ. У відомстві додали, що відразу після виведення з ОРДО він офіційно оформив відповідну заяву в СБУ, в якому повідомив про свою участь у функціонуванні «органів влади ДНР». Він надав докладні свідчення про конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донеччини. Вказав на причетність держслужбовців РФ в ОРДО, як «радники», в організації злочинних схем по розкраданню бюджетних коштів РФ виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу «ДНР».

На даний момент в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.