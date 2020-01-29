Вандалы испортили Аллею художников

Неизвестные повредили элементы LED-подсветки, вмонтированной в перила вдоль Аллеи художников. Об этом сообщили в Подольской районной госадминистрации.

“Мы ежедневно сталкиваемся с поступками людей, которые ради развлечений портят имущество, ведь эти вырванные элементы невозможно использовать в дальнейшем или продать”, – отметил председатель Подольской РГА Виктор Смирнов.

По его словам, информацию о вандализме передали в полицию.

Чиновник также добавил, что вся эта территория Аллеи художников находится под видеонаблюдением, поэтому у правоохранительных органов будет достаточно оснований привлечь вандалов к ответственности.