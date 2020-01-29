Герой дерипасковского «Рыбкагейта» став помічником Мішустіна

Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін призначив своїм помічником Сергія Приходько, який раніше обіймав посаду першого заступника голови апарату кабміну. Відповідне розпорядження, підписане Мишустиным, опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Приходько Сергій Едуардович народився 12 січня 1957 року в Москві. У 1980 році закінчив Московський Державний інститут міжнародних відносин. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла. До 1997 року працював у структурах МЗС Росії. 1997-1998 роках був помічником президента Російської Федерації у міжнародних справах, у 1998-1999 році – заступником керівника адміністрації президента, в 1999-2004 роках – заступником керівника адміністрації президента – начальником Управління президента РФ з питань зовнішньої політики. З березня 2004 року по 2012 рік був помічником президента Російської Федерації. Після цього обіймав посади першого заступника керівника апарату уряду РФ, віце-прем’єра, керівника апарату уряду, голови ради директорів Агентства іпотечного житлового кредитування. До недавнього часу був першим заступником глави апарату кабміну.