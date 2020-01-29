Поліція хоче стягнути з «мінера» Белько 70 тис. грн за збитий дрон

Поліцейські планували стягнути з ветерана АТО Олексія Белько 70 тис. грн за квадрокоптер, який він збив на мосту Метро в Києві, погрожуючи вчинити теракт. Про це повідомляє адвокат Маси Найєм у Facebook.

Він подякував співробітників СБУ за адекватне ставлення до справи колишнього військового, однак додав, що не дякує Національну поліцію.

Найєм пояснив, що поліція знала результати психіатричної експертизи, яка підтвердила необхідність проходження Белько курсу лікування, але все одно подала позов до суду. У ньому правоохоронці вимагають стягнути з ветерана 69 тис. 871 грн за збитий дрон моделі Dji inspire pro 1.

За словами адвоката, коптер був куплений в 2017 році за 59 тис. грн.

«Позов не задовольнять. Але ставлення до ветерану АТО – зрозуміло», — додав Найєм.

Нагадаємо, 18 вересня минулого року ветеран бойових дій на Донбасі Олексій Белько відкрив стрілянину на мосту Метро в Києві і погрожував влаштувати вибух. Під час спецоперації він здався поліції. На допиті Белько розповів про мотиви свого вчинку, заявивши, що за ним стежили і намагалися підставити.

20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав Олексію Белько запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 288 тис. грн.

20 січня 2020 року після результатів судово-психіатричної експертизи суд задовольнив клопотання прокурорів про переведення екс-військового в психлікарні.