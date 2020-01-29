Про комунізм, Сталіна та Другої Світової. Життя Оруелла і Хакслі в щоденниках і листах

24.12.1948. Сильні заморозки дві ночі поспіль. У денний час сонячно і тихо, море спокійне. Авріл сильно застуджена. Різдвяний гусак зник, потім був виявлений плаваючим в море навколо якірної стоянки, приблизно в милі від нашого берега. Білл вважає, що він міг оплыть затоку. Біллу довелося піти за гусаком у шлюпці і забити його. Вага перед знекровленням і ощипыванием 10 12 фунта. Скрізь проліски. Визирає кілька тюльпанів. Подекуди намагаються зацвісти желтофиоли.

Це остання щоденниковий запис Джорджа Оруелла, зроблена на фермі Барнхилл (о. Джура, один з Внутрішніх Гебридських островів), яку письменник придбав разом з видавцем і редактором Річардом Рисом. Через тиждень Оруелл був госпіталізований з рецидивом туберкульозу і болісно згасав більше року в лікарнях. Біографія Оруелла добре вивчена і багаторазово описана. Справжнє його ім’я – Ерік Артур Блер, а псевдонім він вибрав, щоб не засмучувати батьків публікацією історій про свої пригоди і просто забобони. Народився він 25 червня 1903 року в Бенгалії в родині британського колоніального чиновника, у нього було дві сестри. Старша Марджорі померла в 1946 році, молодша Авріл жила останні роки з Оруеллом на Джурі, вийшла заміж за їхнього працівника Білла Данна, безногого ветерана війни, а після смерті письменника вони ростили його прийомного сина Річарда, який і нині живе. У 1912 році батько Блера вийшов у відставку і оселився в графстві Оксфордшир (пізніше перебрався в Саутуолд, Суффолк). Ерік Блер закінчив Ітонський коледж, в 1922-1927 служив у Бірмі в Індійській імперської поліції. Потім роботу кинув, задумавши стати професійним письменником: Мої літературні амбіції з самого початку перемішалися з відчуттям відособленості і недооціненість. Я відчував, що створю свій світ, де зможу взяти реванш за невдачі у звичайному житті. У 1928-1929 рр. він жив у Парижі, писав замітки, працював в ресторані на кухні. У 1932-1933 викладав у приватних школах, в 1934-1936 служив у книжковому магазині в Хемпстеді. Життєвий досвід і спостереження Оруелл перетворював на белетристику: роман «Дні в Бірмі» розгортався у середовищі британських колоніальних службовців, герой «Хай живе фікус!» працював у книжковому магазині, а «Фунти лиха в Парижі і Лондоні» – цілком автобіографічні нариси. Поворотним у біографії Блера став 1936 рік. Письменник твердо вирішив стати фермером і орендував будинок з крамницею в Уоллингтоне, Хартфордшир, за 7 шилінгів 6 пенсів на тиждень. Блер одружився на Ейлін о’шонессі, а на кінець року вони виїхали на Громадянську війну в Іспанії. Письменник завжди дотримувався соціалістичних поглядів (в 1938-му вступив в Незалежну робочу партію Великобританії), а в Іспанії здійснив непростий вибір, зблизившись з анархістами і троцькістської ПОУМ (Робоча партія марксистського єдності). Ці рухи були безжально розгромлені в 1937-му, причому не франкистами, а своїми ж союзниками – прорадянськими соціалістами, і поранений у шию на арагонском фронті Оруелл змушений був переховуватися, а потім і бігти з Ейлін і товаришами з Іспанії. У щоденниках Оруелл згадує дружину побіжно, і, щоб судити про їхні стосунки, треба, ймовірно, вказати на фрагмент з книги «Пам’яті Каталонії» (1938-й, це найважливіше свідоцтво про громадянську війну вийшла невеликим тиражем – 1500, на жаль, навіть цей тираж був розпроданий до 1951-го). Коли Блера підстрелив снайпер, перша його думка була про дружину: Це має їй сподобатися, вона завжди хотіла, щоб мене легко поранило, тоді б я не загинув у великому бою. Іспанський щоденник Оруелла був конфіскований поліцією Барселони при обшуку номери Ейлін, і професор Міклош Кун (онук Бели Куна) запевняв редактора П. Девісона, що він захований в Москві, в архівах держбезпеки. Коли почалася Світова війна, Ейлін поступила на службу в Уайтхолл (відділ цензури), а Блер продовжував фермерствовать деякий час. Брат дружини Лоуренс о’шонессі, відомий кардіохірург, загинув під час операції «Динамо» під Дюнкерком. У серпні 1941-го – листопаді 1943-го Оруелл працював на Бі-бі-сі в службі мовлення на Індію, Малайзію, Індонезію, робив і новинні випуски (104 англійською, 115 – для перекладу на місцеві мови), і передачі про театр і театральних техніках «Давайте це зіграємо», і бесіди про науку і культуру, у тому числі з Еліотом, Дарлингтоном, Рідом, Форстером.

Дружина Джорджа Оруелла Ейлін з пасинком Річардом, 1944 рік

Літератор Лоренс Брандер згадував: Я завжди відчував вдячність Оруеллом, поки ми разом працювали на Бі-бі-сі. Він з готовністю сміявся над творившейся навколо нісенітницею і робив її стерпною. Це не вступало в конфлікт з його почуттям відповідальності: він розумів, яку роль могла б зіграти правильно організована радиопропаганда, і багато працював над власними бесідами, які завжди виходили чудовими, а часто – блискучими. З кінця 1943-го Блер став оглядачем «Триб’юн» (80 колонок за 3,5 року). Блер був безплідним, і в червні 1944-го вони з Ейлін усиновили дитини Річарда. У лютому 1945 року письменник поїхав військовим кореспондентом на Західний фронт, і майже відразу ж трапилося нещастя. Ейлін поклали на гінекологічну операцію, і вона померла від наркозу 29 березня 1945 року; їй не було й 40. Після повернення з Європи Блер орендував Барнхилл на Джурі (один з Гебридських островів, населення – 250 осіб) і поїхав туди в травні 1946-го з пасинком і сестрою. Цей Проект народився у письменника ще під час війни: Весь час думаю про моєму острові на Гебридах, яким, думаю, я ніколи не буду володіти, так і побачити не побачу. Комптон Маккензі каже, навіть зараз більшість островів необитаемо, і на більшості є вода і трохи придатної для обробки землі, і там можуть жити кози. За словами Р. Х., жінка, яка орендувала острів на Гебридах, щоб врятуватися від повітряних нальотів, стала першою жертвою бомбардування в цю війну, коли наші ВПС помилково скинули там бомбу. Кумедно, якщо це правда (20.6.1940, щоденник). На Джурі Блер був безумовно щасливий: займався садом, ловив скумбрію з човна і балував прийомного сина (спогади Річарда Рису). Ставши відомим після видання антиутопії “Ферма тварин”, Оруелл на власній фермі написав ще похмуріше твір про майбутнє – “1984”. Антитоталітарні твори були, ймовірно, плодами похмурих вражень і роздумів воєнного часу; Блеру здавалося, що безжальні війни тільки сприяють зміцненню диктатур – не одних, так інших, тоді як більшість людей занурюється в апатію: В цілому, великі райони Лондона майже в порядку, і днем все цілком щасливі і начебто зовсім не думають про наближення ночі, як тварини, які не здатні передбачати майбутнє, поки у них є скільки-то їжі і місце під сонцем (21.9.1940, щоденник). Нерідко в щоденниках його зустрічаються і такі прогнози: Через 2 роки Англію або завоюють, або вона стане соціалістичною республікою з таємною поліцією і поневоленим нею населенням (18.5.1941). На жаль, розмірене життя Блера тривала недовго; дні його були пораховані. Дихальні органи письменника давно були не в порядку: важкий грип в 1929-му, пневмонія у 1933-му, кульове поранення в горло в 1937-му, кровохаркання 1938-м. В 1947 році йому був поставлений діагноз «туберкульоз легенів», почалися поневіряння по лікарнях і санаторіях; лікували Блера старанно і болісно. Він скаржився, що кровопостачання мозку вистачає лише для виробництва дурних думок, а від стрептоміцину кровоточил рот, випадало волосся і нігті.

Будинок Джорджа Оруелла на острові Джура

Блер стрімко втрачав сили: Доктор наказав мені слідувати обраному режиму, тобто проводити півдня в ліжку, що я роблю із задоволенням, так як просто нездатний на фізичні зусилля. Пройти пішки милий, що-небудь підняти (навіть не занадто важкий) або схопити застуду – і я зовсім виснажений. Варто мені вийти ввечері, скажімо, щоб пригнати додому корів, як у мене піднімається температура. З іншого боку, якщо я, так сказати, живу по-старечому, то відчуваю себе нормально і навіть можу працювати, як звичайно. Я так звик писати в ліжку, що мені це навіть стало подобатися, хоча друкувати на машинці досить безглуздо. Б’юся з останніми частинами цієї триклятої книги, яку необхідно завершити до початку грудня, і я її закінчу, якщо не захворію знову (лист Девіду Астору, 09.10.1948). У 1949 році він ще встиг скласти список криптокоммунистов, зареєстрував шлюб з Сонею Браунелл (вона була редактором в «Горизонті» Сиріла Коннолі), помилково вважаючи, що знайшов таким чином прийомному синові мачуху, а 21 січня 1950 року Ерік Блер помер у лікарні.

Соня Браунелл, жовтень 1949 року

Такий короткий життєпис письменника; цікаво, що Оруелл був проти написання його біографії. Здається, щоденник, відобразив його життя і думки, і повинен був стати справжньою біографією саме Джорджа Оруелла, а не Еріка Блера. Оруелл зберіг 11 щоденникових книг. Зміст першої з них – 1931 року – бродяжництво і сезонна робота (збирання хмелю, від соку хмелю руки стають чорними, як у негра, змити можна тільки мулом, а через день або два шкіра тріскається, стебла своїми колючками ріжуть долоні). Друга книга містить щоденник подорожі Оруелла в 1936 році по містах «економічного району лиха»: Манчестера, Ліверпуля, Шеффилду, Вігану, Вулверхемптону та ін. Третій щоденник 1938-1939 рр. – домашній, в ньому Оруелл записує подробиці своїх агрокультурний занять у Уоллингтоне, Хартфордшир і під Марракеш (вілла Симон, орендували у місцевого м’ясника за 550 франків/місяць в листопаді 1938-го – березні 1939-го). Під час проживання в Африці Оруелл також вів Марокканський щоденник, куди заносив відомості про звичаї і місцезнаходження. Повернувшись в Wallington, Оруелл знову починає в травні 1939 року вести Домашній щоденник і продовжує його аж до травня 1940-го, коли письменник приєднався до дружини в Лондоні. Паралельно, в липні-серпні Оруелл веде Щоденник подій, що ведуть до війни, куди записує відомості з ЗМІ та від приватних осіб. Оруелл розподіляє інформацію за декількома розділами: Міжнародне і загальна, Соціальна, Партійна політика, Різне, Примітки. Він наводить 297 повідомлень з 41 джерела, майже половина повідомлень (46,5%) – з «Дейлі Телеграф». У травні 1940 року Оруелл починає вести Щоденник військового часу і продовжує його до серпня 1941-го; його зміст – драматичне протистояння самотньої Британії нацистського блоку, повітряна війна і бомбардування англійських міст, закінчується щоденник, коли батьківщина Оруелла вступає в союз з іншим тоталітарним режимом – радянським. У березні – листопаді 1942 року Оруелл вів Другий щоденник військового часу, який закінчив під дзвін, який сповістив про перемогу під Ель-Аламейном, став якщо не початком кінця, то кінцем початку. У 1943 році був проект видати військові щоденники Оруелла і Інес Холден, але вона разом з видавцем Голланцем стала купірувати і навіть правити тексти Оруелла, так що він відмовився від публікації. Інші три щоденника – знову домашні, їх Оруелл вів на Джурі: травень 1946 – січень 1947, квітень – вересень 1947, вересень-жовтень 1947 і після лікування – липень – грудень 1948.

Джордж Оруелл з пасинком Річардом, 1944 рік

Так ось, ці фрагментарні подневные запису Оруелл перетворює в цілеспрямоване дослідження, в першу чергу, своєї країни. Щоденники 1931 і 1936 років присвячені згубних наслідків індустріалізації і незавидного положення пролетарів. Оруелл занурює читачів у апокаліптичні пейзажі: Інші спогади про Шеффілді: кам’яні стіни, почернелые від диму, дрібна річка, жовта від хімікатів, зубчасті, як циркулярна пила, шапки вогню під ковпаками над трубами ливарних, скрегіт і гупання парових молотів (залізо ніби кричить від ударів), запах сірки, жовта глина, диски зади жінок, насилу штовхають дитячі коляски вгору по схилу (5.3.1936, щоденник). Оруелл спускається в шахти, де робітники бігають на четвереньках, точно тварини; а нагорі їх завжди можна дізнатися за синім узорам на обличчях, як у сиру Рокфор. Робочий клас живе бідно, але їсть до обжерливості: Оруелла вражають пироги і пудинги, які подають в тазиках, страви з 15-20 яєць, величезні тарілки тушкованого м’яса і картоплі. Ілюзій щодо класового чуття пролетаріату Оруелл не мав: Варто робочого людині отримати офіційну посаду в профспілці або включитися в політику лейбористів, як він долучається до середнього класу, тобто, борючись з буржуазією, сам стає буржуазним (6-10.2.1936). З часом гірничодобувна промисловість занепадає, і пролетарі втрачають службу, стають сезонними робітниками або просто опиняються на вулиці, в нічліжках, робітних будинках. Праці приносять їм лише одяг, солому та харч. Дно життя, за Оруеллом, виглядає сумно: Від однієї думки про цих немолодих людей з сірими особами, що ведуть тиху, відокремлену життя в запаху ватерклозета і практикуючих гомосексуалізм, мені стає нудно 30.8.1931).

Джордж Оруелл

Оруелл словом і ділом ратує за повернення до землі і натурального господарства, багато сторінок його щоденників порівнянні з першою латинської прозою – трактатом Катона про землеробстві. Оруелл складає переліки справ і розцінок, опис місцевої флори і фауни, веде облік погоди, підклеює замітки з газет. Наприклад, у марокканських щоденниках Оруелл, звичайно, пише про колоніальному пристрої: хто і де працює (у великих французьких господарствах працює багато жінок, і коли рік видається неврожайним, у містах збільшується проституція), порівняння колоніальних військ, аналіз політичного особи місцевої преси, політична активність населення (На стіні вбиральні в кафе дрібними літерами: «Смерть Блюму» (22.12.1938). Письменник зауважує і антисемітизм (Євреї нібито збивають ціни, жульничают, віднімають у роботу інших і т. д. і болючість місцевого населення (за запалених очей дітей снують мухи, і результат – безліч сліпих людей), і важку долю дітей: Ейлін каже, що в арабських дітей зовсім немає іграшок. Схоже на правду. В арабських кварталах не продають ніяких іграшок – ні ляльок, ні повітряних зміїв, ні волчков, ні іншого. У будь-якому випадку грають вони, схоже, мало. Величезна їх кількість працює, починаючи років з 6, і більшість, здається, знає ціну грошам, ледь навчившись ходити.

Але більше місце в щоденниках займають відомості про місцеве землеволодіння і іригації, виготовленні дерев’яних ложок і верблюжого сала, будівництві земляних стін будинку, токарних верстатах кустарів-євреїв, про ефективних добривах (хороша, зокрема, кров), описи побуту атлаських селян – шильхов. Аналогічно, і домашні щоденники в Уоллингтоне і на Джурі оповідають про сувору зиму 1939/1940, про витрати палива, виготовленні торф’яного вугілля і видобутку морепродуктів, про війни з кроликами, порятунок корови та обробленні туші оленя, або про небезпечні пригоди на воді (19 серпня 1947 року Оруелл з домочадцями догодили на човні у вир). Деякі епізоди доповнюють сюжетні колізії майстерною і чарівної алегорії, як назвав «Ферму тварин» Івлін Во: Мюріел сильно ревнує, буцає нову козу, краде її їжу і т. д., а вона (кличка Кейт) не пручається (9.6.1939).

З економічним укладом неодмінно сусідить громадське пристрій, тому Оруелл пильно і ретельно розглядає політичну фізіономію Англії, яка вірить в закон, жорстокий і безглуздий, але непідкупний. Оруелл критично оцінює будь-яку владу: Не можу позбутися відчуття, що Криппс вже корумпований. Не грошима або чимось на зразок і навіть не лестощами і відчуттям своєї влади, до чого він, по всій імовірності, щиро байдужий, а самої відповідальністю, яка автоматично робить людину полохливим. Крім того, як тільки досягаєш влади, горизонт звужується. Ймовірно, те, що видно з висоти пташиного польоту, настільки ж спотворено, як те, що бачить перед собою черв’як (7.6.1942). Зрозуміло, Черчілль хороший вже тим, що ніколи не укладе сепаратного світу, але його політичний капітал – це тільки війна, і взагалі, краще б його втопили, як Кітченера. Але інші ще гірше: Еттлі нагадує мені тільки що дохлу рибу, поки вона ще не встигла застигнути (19.5.1942). На думку Оруелла, війна знаменує захід парламентської демократії, і ці істоти просто примари, бормочущие щось по кутах, коли реальні події відбуваються в інших місцях (29.4.1942). У занепаді знаходиться свобода слова і думки: Я бачу, що інтелектуальна чесність і зважене судження просто зникли з лиця землі. Думка будь-якого – «прокурорська», кожен тільки наводить свої аргументи, навмисне пригнічуючи думку опонента і, більш того, з повною нечутливістю до будь-яких страждань, крім власного і своїх друзів. Найбільше вражає, як співчуття включається і вимикається, наче вода з крана, в залежності від політичної ситуації (27.4.1942). Оруелла турбує відірваність англійських інтелектуалів від англійської повсякденної культури: кухня паризька, погляди московські! Про справжній патріотизм не доводиться й мріяти: Вчора вперше побачив Ліддел Гарту. Налаштований дуже пораженчески і навіть, на мій погляд, кілька схиляється суб’єктивно на користь німців. Осберт Ситуэлл теж був там. Вони обидва обурювалися тим, що ми захопили колонії Віші. Ситуэлл гострив – мовляв, наш девіз: «Коли кепські справи, знову хапай Мадагаскар». Він говорив, що в Корнуоллі ополченню дали наказ у разі вторгнення пристрелити всіх художників. Я відповів, що для Корнуолла воно б і непогано. Ситуэлл: «Якийсь інстинкт наведе їх на кращих» (21.9.1942). Сюжет з військом був для Оруелла надзвичайно важливий: письменник вірив у велику силу цього контингенту, активно брав у ньому участь, командував взводом (до листопада 1943-го), зібрав арсенал пляшок з запальними сумішами. Оруелл в повній мірі усвідомлював захід Імперії (колишні будівельники перетворилися в клерків-бюрократів, керованих по телеграфу), але і прийдешня епоха незалежності його не надихала: Індійські діячі не чекають незалежності, не можуть собі її уявити і в глибині душі навіть не хочуть. Вони хочуть вічно перебувати в опозиції і переносити безболісне мучеництво (3.4.1942). Суть Британської імперії Оруелл виразно і вичерпно передав у відомому нарисі «Вбивство слона»: Ось я, білий з рушницею, стою перед беззбройною натовпом тубільців – начебто головна дійова особа драми, але в дійсності я був не більш ніж дурною маріонеткою, якою управляє так і сяк воля жовтих осіб за моєю спиною. Я зрозумів, коли біла людина стає тираном, він знищує свою свободу. Він перетворюється в пусту, податливу ляльку, умовну фігуру сахіба. Тому що умовою його правління стає необхідність справити враження на тубільців, і в кожній кризовій ситуації він повинен робити те, чого чекають від нього тубільці. Він носить маску, і обличчя його обживає цю маску.

Хоча знайдуться готові померти за Черчілля, за сир ніхто вмирати не стане

Звичайно, найбільш яскраві сторінки щоденників Оруелла присвячені бореться Англії. Оруелл знав про катастрофічний майбутньому приблизно з 1931 року. Він ходив на мітинги Мослі і з сумом зазначав, що той уміє зацікавити і переконати пролетарську аудиторію. Під час війни Оруелл уважно відстежував відомості про можливий сепаратний світ і якому-небудь колабораціонізмі: На стіні в Південному Лондоні якийсь комуніст або чернорубашечник написав крейдою: «Сир замість Черчілля». Який дурний гасло. Втілення психологічного невігластва тих людей, хто й тепер не зрозумів, що, хоча знайдуться готові померти за Черчілля, за сир ніхто вмирати не стане (20.3.1941). За станом здоров’я Оруелл не підлягав призову, але збирався захищати батьківщину у випадку вторгнення нацистів: краще померти, ніж бігти за кордон і жити чужим благодійністю (хоча мені є заради чого жити, незважаючи на погане здоров’я і відсутність дітей). Оруелл пережив у Лондоні всі драматичні місяці Бліцу: Доставка молока та пошти дещо затримується, газети здебільшого виходять з запізненням на кілька годин, всі театри (крім «Критериона», який під землею) закрилися і, гадаю, також всі кінотеатри (10.9.1940). Стійкості додавала віра, що ми на стороні слабких проти сильних; тому не можна захоплювати ірландські бази, треба проголосити незалежність Абіссінії і т. д. На жаль, методи тотальної війни часто зрівнювали агресорів і захисників: Після нальоту на Гамбург 2 ночі тому німці говорили про великі втрати серед цивільних. Тутешні газети з гордістю це підхопили. Два роки тому ми б жахнулися самої думки вбивати цивільних. Я пам’ятаю, як сказав комусь під час бліцу, коли ВПС як могли намагалися завдати удару у відповідь: «Через рік ви побачите в «Дейлі Експрес» заголовки: «Успішний рейд на берлінський притулок. Немовлята горять у вогні» (28.7.1942).

Не могло не розчаровувати Оруелла і те обставина, що хід подій перетворив зловісний СРСР у британського союзника. Оруелл жалкував, що Росія (СРСР) для пересічних англійців – це Толстой, Достоєвський і російські графи за кермом таксі, але не чистки Сталіна чи голод в Україні. І такі жахи, як російські чищення, ніколи мене не дивували, тому що я завжди відчував, що це притаманне більшовицькому правлінню. Я відчував це в їх літературі… Після Іспанії я не можу позбутися почуття, що Росія, тобто Сталін, неодмінно буде ворогом будь-якій країні, де відбувається справжня революція (записи від 8 і 24.6.1940). Допитливий читач преси Оруелл, позбавився від всіх можливих червоних ілюзій ще в Іспанії в 1937 році, приділяв Радянському Союзу необхідну увагу. У липні 1939 року він відзначає фактичний початок експлуатації каналу ім. Сталіна, опалу Литвинова та його співробітників у Наркоминделе. У серпні – радянсько-японський прикордонний збройний конфлікт і успішне схрещування картоплі з помідором в країні більшовиків. Пакт Молотова – Ріббентропа він оцінював цілком адекватно: Умови, повідомлені в Берліні, створюють враження тісного блоку (24.8.1939). Коли в травні 1941 року радянський уряд очолив Сталін, Оруелл вважав, що за цим повинні послідувати подальші поступки Москви німцям. Але 19 червня 1941-го письменник зазначає у щоденнику новини: британський уряд перестало видавати морські охоронні свідоцтва Петсамо і затримало три фінських корабля на тій підставі, що Фінляндія прирівнюється до території ворожої або окупованій ворогом. І через кілька днів Німеччина напала на СРСР: Цей огидний вбивця тимчасово на нашій стороні і тому чищення і т. п. раптово забуті. Червона армія терпіла в перші місяці нищівні поразки, в Англії думали про можливу хвилі нових – радянських – емігрантів: Людям бачиться Сталін у маленькому магазинчику в Патни, продає самовари і виконуючий кавказькі танці (23.6.1941). У той же час Оруелл не схильний ставити знак рівності між двома режимами, ворожими волі і його батьківщині, – між Німеччиною і Совєтами. Рецензуючи політичну сатиру Івліна Во «Нова Європа Скотт Кінга» (1949), Оруелл зазначав: Помилково представляти Нейтралию як диктатуру правих, наділивши її всіма пороками лівих диктатур. Хоча між фашистами і комуністами дійсно багато спільного, це дві різні догми. Оруелл завжди говорив і писав, що інтелектуал зобов’язаний бути громадянином, а не эскапистом, який ховається в череві кита. В однойменному есе 1940 року Оруелл полемізує з етичною позицією Генрі Міллера, визнаючи його безумовний літературний дар (вони познайомилися в Парижі в кінці 1936 року, коли Оруелл вирушав на Іспанську війну). Цікавий той уривок, де Міллер порівнює Анаіс Нін – суб’єктивного і зануреного в себе автора – з Іоною, проковтнутим китом. Попутно Міллер посилається на есе про картині Ель Греко «Сон Філіпа II», написане Олдосом Хакслі кілька років тому. Експерт зауважує, що персонажі эльгрековских полотен завжди виглядають так, ніби їх проковтнула риба; на погляд Хакслі, сама думка про цю «переваривающей в’язниці» повинна викликати якесь особливе здригання. Міллер пише, що, навпаки, є речі набагато гірше, ніж черево кита, і дає зрозуміти, що йому самому думка про перебування в цьому утробі представляється досить привабливою. У світі 30-х рр. бути в череві кита означало, що боротьба з фашизмом і захист демократії – суща дурниця, і не треба в це вплутуватися з почуття обов’язку. Цивілізація буде зметена, і на її місце прийде щось, що лежить за межами людського розуміння. Борг істинного художника і інтелектуала – дистанціюватися, щоб зберегти в собі крихту самоповаги (Форстер про «Пруфроке» Еліота в 1917 році). Оруелл вважав небезпечним помилкою бути настільки близькими до катаклізму і настільки байдужими до нього.

Отже, Джордж Орвелл – автор щоденників 1931-1948 рр. є демократом і анархістом, послідовним критиком всіляких корпоративних політичних режимів. Також Оруелл у щоденниках виступає товаришем принижених і ображених пролетарів, противником безжальної до природи і людям індустріалізації, соціалістом – в сенсі прагнення до рівності, селянином і натуралістом. І тут на сцену виходить інший герой, вже одного разу тут згаданий.

Америка залишається єдиною країною в світі, де ніколи не буде революції

Мова йде про блискучого інтелектуала, літератора, філософа, пацифисте – Олдосе Хакслі. Він вважається дуже проникливим людиною: Хакслі говорить це сьогодні – Англія скаже це завтра. Хакслі за характером досить сильно відрізнявся від Оруелла, принаймні, він без довгих коливань поїхав у квітні 1937 року в Каліфорнії, як можна далі від воєн і катастроф: Америка залишається єдиною країною в світі, де ніколи не буде революції. Опинитися в пожежі революції у мене немає ні найменшого бажання: великі події жахливі і тоскливы. Жахливі, бо тебе можуть убити; тоскливы, бо вони гублять свободу думки. А адже в нашому житті немає нічого важливішого, ніж вільно мислити; тільки люди, здатні мислити вільно, заслуговують поваги. Всі ж інші – безумці, які ганяються за власною тінню і готові в будь-яку хвилину вчинити акт насильства (лист Джуліану Хакслі, 5.1.1919). З іншого боку, саме Хакслі був прямим попередником Оруелла в літературному жанрі, написавши чудовий шарж гедоністичної утопії – «Чудовий новий світ».

Олдос Хакслі

Саме ж цікаве полягає в тому, що в 1939 році Хакслі випустив роман «Через багато років», в якому йдеться про довголіття, американському багатстві, соціалізм, кіноіндустрії та багато іншого. Так ось, мабуть, самий симпатичний персонаж роману по імені Проптер дуже близький світоглядом з Оруеллом – автором щоденників: Суспільство треба організувати так, щоб звести до мінімуму кількість страху, жадібності, деспотичности, злості. Політичних прав має бути достатньо, щоб захищати більшість; влада повинна бути обмежена, щоб запобігти диктат меншості. Повинно бути достатньо особистої відповідальності, щоб люди не байдикували; досить власності, щоб не побоювалися багатіїв. Проптер називає себе прихильником джефферсоновской демократії: селянство + мала механізація та автономна енергетика.

Коли Оксфорд і Лондон будуть стерті німецькими бомбами з лиця землі, я переберуся в Америку і з’явлюся в університет в якості професора акушерства

У листопадовій «Іноземній літературі» вийшла чимала добірка листів Хакслі. В першу чергу, вони мають певну біографічне значення; у них згадується про смерть матері і другому шлюбі батька; про шлюб брата Джуліана з гувернанткою леді Моррелл – Джульєттою Бейлотт; про своє одруження на бельгійці Марії Нік, яка була евакуйована в Англії під час війни. Адресатами Хакслі були і родичі: батько, брат, їх дружини; Хакслі листувався з колегами-літераторами: Т. Манном і Е. М. Форстером, Т. З. Еліотом та П. Валері, Ст. Окампо і Е. Сэквилл-Уест… Важливими є і листи Хакслі досить близьким друзям: Роберту Ніколс, Льюїсу Гилгуду, Кет. Робертс, Джеллі д Арани, Франсес Петерсен, Д. Р. Лоуренсу. Цікаво і показово прочитати листування Хакслі в світлі його зіставлення з Оруеллом своїх щоденників. Хакслі теж історичний песиміст: Що б не сталося, буде тільки гірше (лист Джуліану Хакслі, 12.8.1918). У сучасній політиці успіх, на жаль, супроводжує лише привабливим і рішучим шарлатанам (лист Джуліану Хакслі, 12.11.1923). Єдина гарантія проти тиранії влади – приватна власність (лист Наомі Митчисон, 9.1932), так ще залишається надія на спасительность лицемірства: Адже воно наводить на спокусливу думку про те, що добро краще, ніж зло, і що саме по собі бажання вести себе пристойно, відповідати певній нормі поведінки завадить людям робити речі, які б вони напевно робили, якби вони настільки відверті, як Макіавеллі (лист Джуліану Хакслі, 24. 5. 1918). Хакслі усвідомив небезпеку Німеччини – молодої країни, сповненої гордині, яка страждає хворобою росту і манією величі, ще в 1912 р., під час свого перебування в Марбурзі влітку (див. листи Леонарду Хакслі, 16.6.1912; Джуліану Хакслі, 10.1915). Цікаво, що в Марбурзі Хакслі жив в один час з Пастернаком, але знайомі вони не були; зате в 1917 році Хакслі познайомився з Гумільовим через Бориса Анрепа: обох він називає розумними, цікавими і талановитими (див. листи Леонарду Хакслі, 1.10.1916; Джульєтті Бейлотт, 14.6.1917). У німецької небезпеки Хакслі не помилився, але якщо Оруелл мав загинути на острові зі зброєю в руках, то його старший сучасник схилявся до пацифізму, іноді досить цинічного: Що ж, коли Оксфорд і Лондон будуть стерті німецькими бомбами з лиця землі, я переберуся в Америку і з’явлюся в твій університет в якості професора акушерства (лист Джуліану Хакслі, 1.2.1915). Мабуть, якщо знову відкрити роман «Через багато років» і продовжити порівняння письменників з героями, то Хакслі в пару дістанеться цинічний остроумец доктор Обіспо. Судячи з усього, Хакслі пов’язував це зі своїм характером, і зі своїм покликанням: Художник в будь-якому випадку зобов’язаний відволіктися від реального життя заради вигаданого існування своїх героїв. Зобов’язаний, якщо тільки він (на відміну від мене) не має б’є через край енергією і міццю, яких вистачить на два життя – реальне і вигадане (лист Флорі Струсс, 7.1.1929). Повертаючись до Оруеллом, можна припустити, що він, незважаючи на свої недуги, постарався прожити якраз дві повноцінні життя: письменника (разом зі своїми персонажами) і громадянина (разом зі своєю країною і своїми товаришами). Думаю, що кожен, хто візьме на себе працю прочитати «Через багато років», скаже, що з Проптером спілкуватися краще, ніж з Обіспо. Джордж Оруелл знав про слабкість своїх сил, не соромився цього, але соромився свідомого безсилля: він завжди був на боці слабких проти сильних. Оруелл працював для майбутнього – і в окопах арагонського фронту, і в радіостудії Бі-бі-сі, і в ліжку з друкарською машинкою, і на своїй людяною фермі:

Джордж Оруелл з колегами в студії BBC

Та яблуня, що спочатку здавалася самої слабенькою, помаранчевий пепін Коксу, перетворилася в міцне здорове дерево з безліччю молодих пагонів. Я стверджую, що посадка мною цього дерева була суспільно корисним діянням, тому що плодоносити цей сорт починає не скоро, а я не сподіваюся прожити довго. Я сам ніколи не з’їм яблука з цього дерева, але інші напевно будуть збирати їх у множині. По плодах їх пізнаєте їх, і помаранчевий пепін Коксу – хороший плід, щоб за нього дізналися про тебе.