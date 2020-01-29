В Україну повертається» зима

29-31 січня в Україні значно погіршиться погода. Про це свідчать дані «Укргідрометцентру».

Повідомляється, що вночі 29 січня і вдень 31 січня буде йти сніг, очікуються хуртовини. В Закарпатті – зливи з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця, сніговий покрив 20-30 див.

Мокрий сніг пройде і в західних, північних, Полтавській і Харківській областях. Сніговий покрив 3-10 см, нестійкий. Ожеледиця на дорогах, хуртовини.

Хмарно буде в столиці та Київській області, але без істотних опадів вночі. А ось вдень – мокрий сніг.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. При цьому +1-3°.

29-30 січня очікуються пориви вітру 15-20 м с. Такі погодні умови – це І рівень небезпеки. Тобто, на окремих ділянках доріг буде порушення руху транспорту, а в Карпатах, де II рівень небезпеки, рух місцями і зовсім може бути припинено.