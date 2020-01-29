У Раді Європи висловили занепокоєння законопроектом Мінкульту про дезінформацію

У Раді Європи стурбовані деякими положеннями проекту Закону Міністерства культури про протидію дезінформації, а саме пропозицією запровадити різний статус для журналістів, що впливатиме на їхній захист.

Про це під час публічного громадського обговорення проекту Закону “Про медіа” №2693 розказала заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко, передає “УНН”.

Так, у Раді Європи сподіваються, що законопроект про протидію дезінформації, як і законопроект “Про медіа”, обговорять належний чином з представниками медіаспільноти і врахують усі побоювання та занепокоєння, що мають місце на сьогодні.

“Я хочу сказати, що на платформі Ради Європи щодо захисту журналістики та журналістів з’єднання з’явилося повідомлення про загрозу свободі слова, і в Раді Європи є певна стурбованість щодо безпідставного звуження прав журналістів, порівняно з правами “професійних” журналістів, адже законопроектом пропонується запровадити різний рівень захисту журналістів та “професійних” журналістів, для чого, на наш погляд, не існує об’єднання єктивних підстав. Тож, сподіваємось, що цей законопроект буде належний чином обговорений і, можливо, напрацьовано альтернативні положення, що сприятимуть збалансуванню різних точок, бачень у цьому законопроекті, і також врахують положення ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що зокрема говорити про кримінальну відповідальність журналістів”, – розказала Литвиненко.