Радник Зеленського перейшов на мат, побачивши нову платіжку за газ

Радник президента України Ігор Новіков заявив, що йому прийшли січневі платіжки за газ із завищеним тарифом за тисячу кубометрів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Сьогодні сталися дві знакові події:

НАК і Міністерство гучно повідомили світу, що для нас (простих смертних абонентів) газ в січні буде 4650грн за тисячу кубометрів (щоправда без ПДВ, націнок газсбытов і транспортування)

Прийшли платіжки за січень з ціною 6913грн (від, наприклад, Киевоблгазсбыт) за ту ж тисячу кубів, яка як не крути — ось і близько не 4650грн.

«Якого х*я…», — написав Новіков.

З його слів в 2019 році з ініціативи НАК Нафтогаз була прийнята постанова, яка визначала порядок формування ціни на газ на 1-ий квартал 2020 року для українців. У результаті була сформована ціна 6600грн, при ринковій ціні більш ніж на 1000грн нижче. Причиною цьому для НАК була наявність на балансі великих обсягів закупленого раніше літа «дорогого газу» і «бажання розлучитися з ним не на шкоду собі і своїм премій».

«Справа просувалася добре. Договори з іншими гравцями ринку укладалися. Особливо активні борці за справедливість благополучно игнорились аж до кінця грудня, і все йшло до великого заробітку. Але, як часто буває, раптово повіяло нафтоГАЗОМ запахло гасом. Як не Роттердамь низькі ринкові ціни на газ – 6000 грн і вище ніяк не виходить», — пояснив ситуацію Новіков.

У результаті менеджмент НАК просунув постанову Кабміну від 24 січня, яка заднім числом від 1 січня перераховує «мега-прибуток».

«Перекладаю: у встановленні тепер 4650грн, а в платіжках – як пощастить. Тобто тепер нас з вами віддали на відкуп іншим гравцям ринку, з якими вже укладено договори, та які цілком законно можуть вліпити нам 6913 грн за січень.

Вишенька на торті: при переплаті самому Нафтогазу невикористаний залишок коштів «буде повернуто на рахунки споживачів в кінці опалювального сезону», — наголосив радник президента.

Він заявив, що має намір передати Президенту довідку про вчинення злочинів проти енергетичної безпеки України і вимагати назвати країні «героїв».

«Наостанок скажу наступне: я навмисно ставив на кін свою репутацію, йдучи в будівлю на Банковій. І я там буду, поки не виженуть до переможного. Не мовчати, не ховатися за анонімними каналами або Джокером, а у відкриту робити все, що в моїх силах, щоб в Україні ставало хоч трішки краще.

Весна скоро. Саджати будемо?», — підсумував свій пост Новіков.