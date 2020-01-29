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Милованов розповів, вплине коронавірус на українську економіку

29.01.2020

Китайський коронавірус 2019-nCoV практично не вплине на економічний стан України. Про це під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

За словами міністра, коронавірус, від якого в основному зараз страждає Китай, не матиме великого впливу на українську економіку з причини низького рівня зовнішнього туризму. “Зазвичай прямий ефект – це вплив на туризм – туризм сповільнюється. На жаль, а в цьому випадку – до радості, зовнішній туризм в Україні маленький – він становить лише 2% ВВП”, – сказав Милованов.

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