«Такі дні повинні об’єднувати всіх»: Геращенко здивувало рішення Зеленського

Ірина Геращенко заявила, виступаючи в ефірі телеканалу «Прямий», що особисто її, як і багатьох інших депутатів українського парламенту, здивувало рішення Володимира Зеленського вшанувати пам’ять героїв Крут без представників засобів масової інформації і без таких соратників. Адже такі дні, на думку народної обраниці від партії «Європейська солідарність», мають поєднувати.

За словами Геращенко, те, що Зеленський пам’ятає про цей день, можна назвати позитивним моментом. Разом з тим, влада, яка так багато говорить про об’єднання українського народу, повинна зробити реальні кроки в цьому напрямку, в тому числі й такі важливі для України дні.

Між тим Зеленський поклав квіти до пам’ятника загиблим героям у бою під Крутами, закрився навіть від телевізійних камер. Прийшов президент один, чомусь без своїх соратників, без представників своєї політичної сили. Виникає логічне питання — чому? Нагадаємо, що бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року, під час наступу на Київ більшовицької армії, очолюваної Муравйовим.