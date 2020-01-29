Дядько чиновника «Київпастрансу» виграв на тендерах 320 мільйонів

Фірма, пов’язана з родичем начальника Дирекції з будівництва КП «Київпастранс» Юрія Курбаля, в 2018-2019 роках виграла тендерів КП на більш 323 млн грн. Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бигусом».
Йдеться про підприємство «КП «Спецавтоматика», яке
займалося електромонтажними роботами. За даними журналістів, в компанії до
2017 року працював дядько Курбаля Віктор Рафальський. У 2019 році вона змінила свій
профіль і отримала ліцензію на будівництво залізничних і трамвайних
шляхів. І через кілька днів після отримання ліцензії виграла тендер на
капітальний ремонт станції швидкісного трамвая «Гната Юри».
Журналісти стверджують, що компанія купувала трамвайні
рейки, шпали та комплекти скріплень не безпосередньо у виробника, а через
фірму-посередника «Авір Маркетс», що в підсумку вплинуло на вартість.
Наприклад, шпали з комплектом скріплень до рейок Р-65
посередник купував у виробника за 1587 грн за штуку, а продавав «Спецавтоматике»
за 4500 грн за штуку — майже в три рази дорожче.
Раніше в інтерв’ю Курбаль заявляв, що не спілкується з Віктором
Рафальским. При цьому мати Курбаля Олена і дружина Рафальського Тетяна, за даними
розслідувачів, в 2019-му купили по квартирі в одному житловому комплексі «На
Прорізної» під Києвом. Крім цього, Олена Курбаль видавала Віктора Рафальського
довіреність на представництво її інтересів при будівництві на її
земельній ділянці в місті Буча.
Після виходу сюжету Нацполиция відкрила кримінальну справу по
фактом зловживання службовим становищем, відзначають журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» поставить КП «Київпастранс» 55 зчленованих тролейбусів «Богдан Т90117» на 603, 9 млн грн.
Раніше SKELET-info повідомляв, що «Київпастранс» уклало з двома компаніями договори на 69,12 млн грн за ремонт трамваїв.
Крім того, за час роботи в «Київпастрансі» директор підприємства Дмитро Левченко придбав дві
квартири і новий автомобіль BMW.
В тему: «Київпастранс» попався на махінаціях з тендерами
Зовсім не ProZorro. Чиї фірми виграють в Україні тендери на
мільйони
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SKELET-info
Дядько чиновника «Київпастрансу» виграв на тендерах 320 мільйонів оновлено: 29 січня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0