Дядько чиновника «Київпастрансу» виграв на тендерах 320 мільйонів

Фірма, пов’язана з родичем начальника Дирекції з будівництва КП «Київпастранс» Юрія Курбаля, в 2018-2019 роках виграла тендерів КП на більш 323 млн грн. Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бигусом».

Йдеться про підприємство «КП «Спецавтоматика», яке

займалося електромонтажними роботами. За даними журналістів, в компанії до

2017 року працював дядько Курбаля Віктор Рафальський. У 2019 році вона змінила свій

профіль і отримала ліцензію на будівництво залізничних і трамвайних

шляхів. І через кілька днів після отримання ліцензії виграла тендер на

капітальний ремонт станції швидкісного трамвая «Гната Юри».

Журналісти стверджують, що компанія купувала трамвайні

рейки, шпали та комплекти скріплень не безпосередньо у виробника, а через

фірму-посередника «Авір Маркетс», що в підсумку вплинуло на вартість.

Наприклад, шпали з комплектом скріплень до рейок Р-65

посередник купував у виробника за 1587 грн за штуку, а продавав «Спецавтоматике»

за 4500 грн за штуку — майже в три рази дорожче.

Раніше в інтерв’ю Курбаль заявляв, що не спілкується з Віктором

Рафальским. При цьому мати Курбаля Олена і дружина Рафальського Тетяна, за даними

розслідувачів, в 2019-му купили по квартирі в одному житловому комплексі «На

Прорізної» під Києвом. Крім цього, Олена Курбаль видавала Віктора Рафальського

довіреність на представництво її інтересів при будівництві на її

земельній ділянці в місті Буча.

Після виходу сюжету Нацполиция відкрила кримінальну справу по

фактом зловживання службовим становищем, відзначають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» поставить КП «Київпастранс» 55 зчленованих тролейбусів «Богдан Т90117» на 603, 9 млн грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Київпастранс» уклало з двома компаніями договори на 69,12 млн грн за ремонт трамваїв.

Крім того, за час роботи в «Київпастрансі» директор підприємства Дмитро Левченко придбав дві

квартири і новий автомобіль BMW.

В тему: «Київпастранс» попався на махінаціях з тендерами

Зовсім не ProZorro. Чиї фірми виграють в Україні тендери на

мільйони

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SKELET-info

Дядько чиновника «Київпастрансу» виграв на тендерах 320 мільйонів оновлено: 29 січня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0