Підконтрольний забудовник банку «Аркада» ТОВ «Будэволюция» виграла черговий суд у влади Києва, повідомляється на сайті Олександра Дубинського.

Відповідно до публікації, Північний апеляційний Господарський суд

підтвердив законність рішення Господарського суду Києва у справі про

стягнення з місцевого бюджету на користь забудовника 365 млн грн в якості компенсації

витрат, понесених на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури столиці.

Таким чином проблемні забудовники житлових масивів «Патриотика»

і «Патриотика на озерах», які підконтрольні банку «Аркада» зможуть розраховувати

на дофінансування.

Джерело видання в КМДА стверджує, що рішення апеляційного

суду буде оскаржено в касаційному порядку і влади зроблять усе, щоб не компенсувати

банку жодних витрат.

«Проти банку є ще маса кримінальних справ, які також можуть

стати важелем тиску на «Аркаду», — зазначив співрозмовник видання.

Раніше SKELET-info повідомляв, що суддя Вадим Босий Господарського суду Києва відстоює інтереси міста в битві з забудовниками.

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SKELET-info

Пов’язаний з банком «Аркада» забудовник виграв черговий суд у Києва на 365 мільйонів оновлено: 29 січня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0