Підконтрольний забудовник банку «Аркада» ТОВ «Будэволюция» виграла черговий суд у влади Києва, повідомляється на сайті Олександра Дубинського.
Відповідно до публікації, Північний апеляційний Господарський суд
підтвердив законність рішення Господарського суду Києва у справі про
стягнення з місцевого бюджету на користь забудовника 365 млн грн в якості компенсації
витрат, понесених на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури столиці.
Таким чином проблемні забудовники житлових масивів «Патриотика»
і «Патриотика на озерах», які підконтрольні банку «Аркада» зможуть розраховувати
на дофінансування.
Джерело видання в КМДА стверджує, що рішення апеляційного
суду буде оскаржено в касаційному порядку і влади зроблять усе, щоб не компенсувати
банку жодних витрат.
«Проти банку є ще маса кримінальних справ, які також можуть
стати важелем тиску на «Аркаду», — зазначив співрозмовник видання.
Раніше SKELET-info повідомляв, що суддя Вадим Босий Господарського суду Києва відстоює інтереси міста в битві з забудовниками.
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Пов’язаний з банком «Аркада» забудовник виграв черговий суд у Києва на 365 мільйонів оновлено: 29 січня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0