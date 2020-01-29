Здав Росію з потрухами: СБУ вивезла з «ДНР» «екс-міністра»

Контррозвідка Служби безпеки України у ході спецоперації вивезла на територію, підконтрольну Києву, одного з колишніх міністрів вугільної промисловості» терористичної організації «ДНР».

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Чиновник» регулярно відвідував засідання «уряду ДНР» і брав активну участь у формуванні внутрішньої політики «ДНР»

«Він, зокрема, здійснював регулювання діяльності підприємств угольнодобывающей промисловості та розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Після відсторонення від посади зловмисник організував у «ДНР» власний бізнес, намагався дистанціюватися від роботи в «уряді» псевдореспублики і розмірковував над поверненням на підконтрольну української влади територію», – зазначили у спецслужбі.

Після виведення з «ДНР» він офіційно оформив відповідну заяву в СБУ, де повідомив про участь у функціонуванні незаконно сформованих на окупованих територіях «органів влади».

«Чоловік надав докладні свідчення про конкретні факти безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донеччини. «Екс-міністр також заявив про причетність держслужбовців РФ, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як «радників», до організації злочинних схем по розкраданню бюджетних коштів РФ, виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспублики», – зазначили в СБУ.