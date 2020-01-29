«Зламали ногу, титушки!» Іонова та Чорновол прокоментували «незаконне» проникнення в ГБР

Народний депутат від «Європейської солідарності» Марія Іонова підтвердила, що ексдепутатку Тетяну Чорновіл дійсно силовики затримали, коли вона проникла на брифінг у Держбюро розслідувань через паркан з колючим дротом.

При цьому сама Чорновіл заявила, що під час інциденту в ГБР їй зламали ногу. Про це жінки написали на своїх сторінках в Facebook.

«Вражаюча підлість невідомих осіб у вигляді титушок, які атакували мене, народного депутата, і Таню Чорновіл (вона була депутатом попередньої ВРУ), нагадало мені період, коли, власне, Таню били покидьки з «антимайдана» Януковича…» – висловилася Іонова.

Вона заявила, що події в ГБР навколо розслідування справ Майдану – це «плювок в обличчя сім’ям Небесної сотні», які також були присутні на брифінгу Бабікова (на який вони з Чорновол і хотіли потрапити) і не змогли почути відповіді на свої запитання.

«Схоже, реваншистські настрої комусь із монобольшинства дуже піднімають «бойовий дух», – додала вона.

Крім цього, Марія повідомила про намір подати депутатський запит про незаконне призначення першого заступника керівника Бабікова, і до керівництва ДБР та Нацполиции щодо неправомірних дій невідомих осіб в Бюро.

Спецназ ДБР нібито «навмисне зламав ногу» Чорновол

«Сподіваюся, що невідворотність покарання за злочини (яку «слуги» так «солодко» обіцяли всьому світу в Давосі) буде продемонстровано в цій справі, а порушники закону і титушки, які зламали ногу Тані Чорновіл в приміщенні ДБР, на очах журналістів, чи будуть покарані», – підсумувала депутат.

Зі свого боку прокоментувала інцидент і сама Чорновол. В Facebook опублікувала результати медобстеження, що свідчить про серйозність завданих їй травм, а також фото нібито винуватця того, що з нею сталося.

Лікарський висновок

Fcacebook/Тетяна Чорновол

«Спецназ ДБР навмисне зламав мені ногу силовим прийомом, схожим на той, яким скручують шию. Ось висновок МРТ для розуміння, наскільки все серйозно. І додаю фото людини, яка цим керував особисто: з «азовською» бородою на першому плані – Калашніков Андрій Сергійович» – написала екс-депутат.

Чорновіл проникла на територію ДБР через паркан з колючим дротом