Ненавидів Україну: у Москві попрощалися зі скандальним протоієреєм РПЦ Чапліним

У Росії попрощалися зі скандальним протоієреєм Російської православної церкви, затятим ненависником України Всеволодом Чапліним, який помер 26 січня біля воріт храму Феодора Студита в Москві.

Фото і відео з траурного заходу опублікували пропагандистські ресурси

Відспівування священнослужителя пройшло в його храмі біля Нікітських воріт. Серед тих, хто прийшов попрощатися з настоятелем, були політики, громадські лідери, діячі культури, журналісти.

При цьому під час похорону розгорівся скандал: як пише «Московський комсомолець», на церемонії прощання, що проходить на Троєкуровському кладовищі, історик, екс-заступник міністра закордонних справ Федір Шелов-Коведяєв заявив, що офіційні структури нібито відмовилися допомогти з організацією похорону Чапліна.

У Москві відбулися похорони Чапліна

У Москві відбулися похорони Чапліна

Влада Москви в коментарі виданню «Підйом» запевнили, що не відмовляли в організації похорону.

Глава департаменту торгівлі і послуг Олексій Немерюк заявив, що в мерію не надходило звернень з проханням надати підтримку в організації похорону. «До нас ніхто не звертався. Я знаю, що колеги займалися, і весь комплекс послуг надано в повному обсязі. Ніяких проблем там не виникало. Я вперше чую про якісь проблеми», – висловився він.

У Москві відбулися похорони Чапліна

Московський комсомолець

У Москві відбулися похорони Чапліна

У Москві відбулися похорони Чапліна

Московський комсомолець

У Москві відбулися похорони Чапліна

Московський комсомолець

У Москві відбулися похорони Чапліна

Московський комсомолець