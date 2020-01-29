Гончарука зловили на брехні про відставку: опублікований документ ОПУ

Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука запідозрили в брехні про подання заяви про відставку особисто президенту України Володимиру Зеленському.

Адже відповідний документ не був зареєстрований в Офісі президента. Про це йдеться в офіційній відповіді відомства на запит журналіста Олексія Братущака. Їм він поділився на особистій сторінці в Facebook.

«Заявение про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована», – сказано в документі.

Відповідь ОПУ з приводу заяви Гончарука

За словами Братущака, це є прямим доказом того, що заява про відставку голови уряду, що він нібито передав Зеленському, – фейк.

«Прем’єр публічно заявляв: передав заяву про відставку президенту, воно оформлене у відповідності з законом і Конституцією. Здається, у юриста-прем’єра якесь своє уявлення про документообіг між органами влади. Ну, там, Смскою скидати документи. Або через телеграм-канали. Або в інших месенджерах. Діджіталізація. Ага», – з сарказмом зауважив журналіст.

«Якщо так, якщо офіційні посадові особи передають Зеленському свої заяви через СМСки (або як там у них це відбувається?), тоді кожну СМСку на телефоні президента слід вважати офіційним документом. І так само реєструвати. І надавати на запити журналістів. Адже ось така вона, публічна політика. Трохи відрізняється від реальності серіалів», – продовжив тролити Гончарука Братущак.