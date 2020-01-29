У Туреччині пропонують не карати чоловіків за зґвалтування, якщо вони одружаться з постраждалою

У Туреччині готуються ухвалити новий закон, який дозволить чоловікам унікати покарання за зґвалтування чи сексуальні стосунки з неповнолітніми, якщо він одружиться з постраждалою.

Цей законопроект вже подали до парламенту Туреччини.

Очікувалося, що його обговорення розпочнеться наприкінці січня.

Опозиційна «Республіканська Народна партія» є противником законом. На їхню думку, він узаконити зґвалтування та збільшить сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Як пише видання, у 2016 році в Туреччині пропонували подібний закон, який звільняв від відповідальності за секс з неповнолітніми, якщо він відбувався без насильства та погроз.

Тоді законопроект називали спробою легалізувати педофілію та відхилили після протесту. Зазначається, що ООН вже попередила Туреччину, що законопроект може створити умови для безкарності жорстокого поводження з дітьми та зробить постраждалих ще більш вразливими. Активістка Суад Абу-Дайє, яка бореться за гендерну рівність та права жінок на Близькому Сході, висловила підтримку тим, хто виступає проти законопроекту в Туреччині.

«Завдяки зусиллям общественных активістів, подібні закони за останні роки скасували в Марокко, Єгипті, Лівані, Йорданії та Тунісі. Замість того, щоб законодавчо обмежувати права жінок, турецькі політики повинні слідкувати за скасуванням дискримінаційних законів», — зазначила активістка у коментарі Independent.