Програла на конкурсі, знайома з Зеленським: що відомо про нову чолі Держкіно

29 січня уряд призначив нового голову Державного агентства України з питань кіно. Нею стала Марина Кудерчук.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що вона була заступник голови Запорізької ОДА та координувала питання екології та природних ресурсів. Судячи з її біографії, раніше Кудерчук не мала ніякого відношення до кинодеятельности.

Журналіст Христина Бердинських опублікувала на своїй сторінці в Facebook повну трудову біографію нового голови Держкіно. Велику частину часу вона працювала в податковій.

Також вона знайома з президентом України Володимиром Зеленським ще з тих часів, коли він навіть не був кандидатом. На цей факт вказав у себе в Facebook журналіст Сергій Руденко.

“Нова глава Держкіно Марина Кудерчук виграла конкурс на посаду ще восени 2018 року, коли приймала Зеленського і “Квартал 95” у своєму кіноконцертному залі в Запоріжжі. Фото датоване 2018 роком», – повідомив Руденко і опублікував світлину.

Кудерчук і Зеленський. 2018 рік

Також важливо відзначити, що Кудерчук не набрала найбільшу кількість балів на конкурсі на цю посаду. Кращий результат по всіх етапах конкурсу (знання законодавства, іноземної мови, співбесіда) набрав інший претендент – директор київських кінотеатрів «Бумер» і «Магнат» Сергій Зленко. Нова глава Держкіно посіла лише третє місце.

Запоріжжя, грудень 2018 року

Однак Кудерчук отримала цю роботу після співбесіди з представниками Кабінету міністрів.

facebook.com: Марина Кудерчук

facebook.com: Марина Кудерчук

facebook.com: Марина Кудерчук

facebook.com: Марина Кудерчук

facebook.com: Марина Кудерчук