У Зеленського дилема, кому би мовити «на вихід»: Гончаруку або Богдану, – аналітик

Вже з’явилася інсайдерська інформація про можливу відставку глави Офісу президента Андрія Богдана. В даний час президент України Володимир Зеленський вибирає між Олексієм Гончаруком та Андрієм Богданом. Кому вказати «на вихід» – прем’єр-міністра або глави Офісу президента. Про це у своєму блозі повідомляє політичний аналітик Павло Нусс.

Він зазначає, Андрій Богдан, звичайно ж, більш токсичний, але історія довгограюча. Хіба що президент затягне з призначенням нового глави Офісу президента і питання відставкою буде висіти в повітрі. Тоді це шоу можна розтягнути у часі. Тактично – мінус одне джерело скандалів, від яких всі втомилися за менше, ніж півроку. Стратегічно – «слуги» і без Богдана щодня генерують «зашквары».

Павло Нусс пише, зате на Олексія Гончарука можна списати і дві платіжки за газ і підвищення цін, і відсутність реформ. Одним словом все. Не дарма ж на камеру президент давав саме шанс Гончаруку, але той їм не скористався.