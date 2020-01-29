Новий проект ним. Сенцова, який розкручує Ахметов, посуне когось з п’ятірки найбільш рейтингових партій, – політолог

Відомий український політолог Віктор Таран у своєму блозі пише про те, що сьогоднішні рейтинги політичних партій від Центру Разумкова його особисто анітрохи не здивували. Все закономірно.

«Слуга народу» з-за проведення земельної реформи та антисоціальною реформи трудового законодавства втрачає рейтинги. Внутрішні скандали, невдала кадрова політика і далі будуть бити по рейтингах. Тим не менш, навряд чи найближчі місяці рейтинг впаде нижче 40%. Занадто великі очікування та довіру виборців до Зеленському.

За словами політолога, рейтинг «ОПЗЖ» «стоїть на місці», так як «проросійський» електорат має постійну нішу. Тим більше, Ахметов грає свою гру, забираючи на цьому полі свої 3-4%. Тому рейтинги «ОПЗЖ» можуть істотно вирости виключно за умови, що нам повернуть ОРДЛО з правом «політичного голосу». У «ЄС» єдиний зростає. Вони єдині займають чітку позицію з усіх питань безпеки і внутрішніх питаннях. Їх єдина політична сила виступає як послідовна опозиція, яка захищає українські інтереси. Однак ця ніша теж має свої межі росту, які на даному етапі не перевищують 15%. Невеликий, у порівнянні з парламентськими виборами, зростання рейтингу «Сили і Честь» – закономірний. Це голоси виборців Зеленського, які розчарувавшись в новому обличчі, бажають і надалі підтримувати виключно нове. Тому цей рейтинг ситуативний і ні про що серйозне не говорить.

Віктор Таран зазначає, що стосується рейтинг «Батьківщини» Тимошенко, то він «завмер». І в цьому Юлія Володимирівна повинна звинувачувати тільки себе. Оскільки до останнього вона вірила, що домовиться з Зеленським про коаліцію і про своє прем’єрство, як результат її політична сила протягом вересня-січня активно не критикував ніякі ініціатива президента і тепер має те, що має. Ну, і що стосується «Голоси», то тут все зрозуміло. Пасивна позиція по більшості питань. Самоусунення Вакарчука від керівництва партією і фракцією призвели до того, що люди розчарувалися у проекті. Політолог наголошує, навесні ситуація може змінитися. Новий проект ним. Сенцова, який розкручує Ахметов і акції протестів аграріїв, вільнонайманих і профспілок можуть кардинально змінити політичний ландшафт країни.