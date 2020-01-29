Дружина Зеленського вже через кілька годин після реєстрації видалила сторінку в Facebook після нападок і критики

Запис першої леді України Олени Зеленської в Facebook, який вона завела напередодні, наказав довго жити.

Такий висновок можна зробити при заході на сторінку дружини президента в соціальній мережі: замість обіцяного Оленою розповіді про роботу «Мистецького арсеналу», куди вона працевлаштувалася в січні 2020 року, там сумно красується напис про те, що більш сторінка недоступна.

Ймовірно, для ніжного серця дружини глави держави була незрозуміла реакція користувачів мережі, які за неповних дві доби з моменту появи сторінки завалили її тисячами коментарів, здебільшого образливих.

Більше того: деякі «хейтеры» навіть приймали ставки, що трапиться першим: дружина президента закриє коментарі, забанить відвідувачів або взагалі видалити свій профіль у соцмережах. Схоже, хтось із недоброзичливців виграв парі.

Нагадаємо, що багатьом українцям було не зовсім зрозуміло, на що розраховували автори ідеї зі сторінкою в Facebook, запускаючи її як майданчик для обговорення мистецтва»: замість неї на сторінці публікувалися невдалі фото Зеленської, критикувалися її вбрання і дизайнери, а також вимоги дати звіт про «туристичних» поїздка з чоловіком за казенний рахунок.

Ймовірно, досвід зі сторінкою в Facebook порахували не дуже вдалим, і її вирішено закрити. Тим більше, що досвід такого роду дій у представників ВП вже є: пару тижнів тому прес-служба президента відключила можливість залишати коментарі до публікацій в соцмережах. Це торкнулося сторінок команди Зеленського в Instagram і на YouTube.

Тому фанатам Зеленської залишається тільки її аккаунт в Instagram, який вона залишала «тільки для емоцій», обіцяючи розвантажити його від лонгридов. Тепер там можна буде висловити співчуття дружині президента — благо, коментарі в ньому поки ще можна залишати.