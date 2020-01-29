Слідом за ЄС: США «помстилися» Росії санкціями за Крим

США ввели нові санкції проти Росії через незаконну анексії українського Криму, додавши до списку вісім прізвищ, а також компанію-оператора поїздів на півострів «Гранд Сервіс Експрес».

Про це повідомляється в заяві Міністерства фінансів Штатів, оприлюдненому в середу, 29 січня.

Наголошується, що такі заходи блокують активи, що перебувають під контролем США, і забороняють приватним особам і підприємствам США проводити які-небудь операції з тими, на кого вони спрямовані.

«Семеро з цього списку були також названі вчора Європейським союзом (ЄС). Крім Сполучених Штатів, Канада визнала незаконними дії цих осіб, щоб переконливо продемонструвати, що міжнародне співтовариство продовжує засуджувати втручання Росії у кримську політику», – сказано в заяві.

«Дії казначейства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів в Криму. Скоординовані санкції США, ЄС і Канади обмежують здатність цих незаконних чиновників вести бізнес на міжнародному рівні і підкреслюють силу трансатлантичного альянсу в протистоянні тривалої агресії Росії», – додали в Мінфіні.

Хто потрапив під санкції