«Професор Лебединський»: Зеленський сказав абсолютну правду про те, що СРСР разом з Гітлером розв’язав Другу світову

Президент України Володимир Зеленський у Польщі сказав абсолютну і незаперечну правду про те, що СРСР разом з Гітлером розв’язав Другу світову війну. Сталін напав і поділив разом з ним Польщу в 1939 році, потім захопили Прибалтику і спробували взяти Фінляндію. Це – незаперечні факти історії. Про це у своєму блозі пише музикант, блогер Олексій Лебединський, більше відомий під псевдонімом «Професор Лебединський».

Він зазначає, той, хто не згоден з такими фактами історії, той може почитати, що, коли і навіщо? Під час радянської та путінської епохи пропаганда намагалася замовчувати загальновідомий факти, як і історію про голодомор, мільйонів жертв радянського режиму, про знищених своїх і чужих.

«Хто звільняв Освенцим? Всі – росіяни, українці, татари, грузини, вірмени і ще безліч національностей у складі радянської армії. І з цим теж сперечатися безглуздо», – написав музикант. Він додає, не факт, що Сталіну було глибоко наплювати на в’язнів таборів, і Аушвіц та інші концтабори були звільнені лише «по ходу настання», але цілком можливо, що так воно і було. Адекватним людям потрібно приймати факти, а решта вже назавжди залишиться каламутній таємницею змов диктаторів.