Українцям по-новому перерахують зарплати, а про прожитковий мінімум забудуть: реформа Кабміну

Після нарахування міністрам та їх заступникам захмарних виплат зарплат і премій, Кабмін зважився взятися і за заробітні плати бюджетникам. Однак не варто радіти, мова йде не про її підвищення до рівня «міністерських», а швидше можливість її урізати.

Принаймні, такі перспективи відкриваються, якщо Верховна Рада проголосує за урядовий законопроект, який пропонує відв’язати зарплати у бюджетній сфері від прожиткового мінімуму.

Що таке прожитковий мінімум, і як він впливає на розмір зарплат

Прожитковий мінімум — це базовий державний соціальний стандарт. На його основі українцям розраховується рівень мінімальної зарплати, пенсій, соціальних виплат і штрафів.

Сума прожиткового мінімуму в Україні розраховується по вартості споживчого кошика, в яку входить мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров’я та забезпечення життєдіяльності людини.

Продуктовий набір

Розмір прожиткового мінімуму переглядається три рази в рік, а разом з ним автоматично індексується розмір заробітних плат, пенсій та інших виплат з бюджету. Зарплата і пенсії не можуть бути нижче рівня прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2020 року становить 2027 грн.

Ще в листопаді 2019 року у Кабміні заявили, що рівень прожиткового мінімуму вдвічі менше реального, і на 2020 рік він повинен становити 4251 грн. Так з’явилася завдання розробити механізми для його підвищення.

Що пропонують в Мінсоцполітики

Головна проблема дворазового збільшення прожиткового мінімуму, як не дивно, впирається в можливості державного бюджету. І якщо на підвищення рівня прожиткового мінімуму кошти можуть знайтися, то додаткових грошей на автоматичний перерахунок зарплат бюджетникам, пенсій, соцвиплат та іншого — немає.

Зарплата в Україні

Тому влада не придумали нічого кращого, як прибрати прив’язку мінімальних зарплат до прожиткового мінімуму, а замість нього ввести поняття «мінімального посадового окладу в системі оплати праці», який буде встановлюватися законом про державний бюджет. До нього будуть «прив’язані» заробітні плати та оклади працівників бюджетної сфери, та система оплати праці в державному секторі.

Встановлювати «мінімалку» пропонують виходячи з реальних фінансових можливостей країни, тобто, якщо грошей немає, то зарплату бюджетникам у кращому випадку залишать на колишньому рівні, а в гіршому взагалі знизять.

Єдине, що пропонують залишити в прив’язці до прожиткового мінімуму, це соціальні виплати і пенсії.

Бюджетникам зможуть платити менше

Враховуючи відв’язування рівня мінімальної зарплати для працівників бюджетної сфери від прожиткового мінімуму, дасть можливість Кабміну і ВР самостійно встановлювати її розмір. А те, що він буде залежати від «реальних фінансових можливостей країни» стане відмінним приводом для маніпуляцій.

«Відв’язування від прожиткового мінімуму буде означати, що Мінфін на свій розсуд буде пропонувати цифри для мінімальної заробітної плати, та на власний розсуд будуть встановлювати зарплати чиновникам. Ми розуміємо, що в першому випадку це призведе до неконтрольованого зростання заробітних плат чиновників, і до обмеження виплат всім іншим бюджетникам», – заявив у коментарі OBOZREVATEL колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, уряд проводить систематичні заходи по руйнуванню системи соціального захисту в Україні.

«Наступна серія — закон «про працю». Як тільки ви почнете обурюватися такою системою, вас просто звільнять. А враховуючи те, що вони ведуть кампанію проти профспілок, і хочуть звести взаємовідносини працівника виключно до трудового договору, це означає, що ви навіть не зможете розраховувати на солідарні дії з вашими колегами. У будь-якому випадку при спробі об’єднати зусилля в боротьбі проти свавілля, ви отримаєте попередження про звільнення, і все», – зазначив екс-міністр.

Те, що в разі прийняття даного законопроекту, відбудеться абсолютний колапс з виплатами заробітних плат бюджетникам, впевнений заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін. Більш того, навіть якщо така ініціатива допоможе підняти прожитковий мінімум, не зовсім зрозуміло, для чого він буде існувати в принципі.

«Звичайно, розмір прожиткового мінімуму у нас не відповідає фактичним розміром, але, принаймні, було від чого рахувати, і можна було говорити, що оплата праці в бюджетній сфері має відповідати таким необхідним витратам. А пропонують зробити якусь абстрактну величину, яка невідомо як буде визначатися», – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Як пояснив заступник голови ФПУ, приблизний рівень прожиткового мінімуму на наступний рік визначається урядом ще навесні і доводиться до відома місцевої влади та керівників державних установ. Ті в свою чергу розраховують необхідні витрати на наступний рік, і передають їх у профільні Міністерства (освіти, охорони здоров’я, культури і ін).

Вони опрацьовують цю інформацію і передають в Мінфін, яке закладає необхідну суму в проект бюджету, можливо, з деякими корективами.

«Але все одно всі ці цілі більш або менш обґрунтовано розраховані на основі показника прожиткового мінімуму. Тепер цей показник розраховуватися не буде, і з якої величини буде розраховувати необхідні витрати місцева влада? Згідно з якоїсь абстрактної, або тій, яку уряд покаже на початку року, коли воно ще апріорі не буде знати інформацію про результати роботи економіки в кінці цього ж року, коли буде затверджуватися бюджет», – каже Шубін.

Тобто, навесні на місцях будуть визначаться одні потреби, виходячи з невідомо звідки взятих величин, так як вони не прописані в законопроекті, а вже восени вони будуть істотно скориговані показниками роботи економіки України та надходжень до бюджету.

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«А далі ще цікавіше, припустимо, директор місцевої школи теоретично відкоригував ці планові витрати, на них надійшла субвенція, і десь на середині року виходить, що її не вистачає. Що тоді?», – запитуємо заступник голови ФПУ.

Ще одна проблема законопроекту, яку підкреслив Шубін, в тому, що це торкнеться не тільки працівників бюджетної сфери, але і приватної.

«Такі дії призведуть до гальмування росту зарплат і в приватному секторі. Не бюджетний сектор у нас завжди дивиться на державу, і зростання оплати праці по країні завжди стримувався державою, тому що вона була найбільшим суб’єктом демпінгу в оплаті праці. Тобто, якщо в державному секторі зарплати низькі, то їх бізнес також не рветься підвищувати», – зазначив він.