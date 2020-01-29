Міністр соцполітики порадила українцям відкладати на старість самостійно

У короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде, заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

«У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань. Дослідження за накопичувальною системою показують, що очікування людей щодо цієї системи дуже великі, не до кінця розуміють, скільки це буде коштів», — повідомила агентству «Інтерфакс Україна».

Каже, для запровадження накопичувальної системи спочатку треба визначити, хто буде платити внески, скільки вони будуть відсотків, зробити актуарні розрахунки, чи буде це вигідно людині.

«Кошти інвестуються, а значить, повинен бути ринок, куди можна інвестувати. На сьогодні в Україні такого ринку фактично немає. Був прийнятий законопроект, де було питання регулювання недержавних пенсійних фондів, Комісії з цінних паперів фондового ринку. Якщо рухатися в цьому напрямку ефективно, то через якийсь період часу зможемо ввести накопичувальну систему «, — додала вона.

Соколовська також зазначила, що необхідно подивитися на досвід інших країн, щоб переймати кращі практики.

«Нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо».

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік. Дефіцит складає 172,5 млн грн.