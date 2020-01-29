Лікарі Націнституту раку в Києві взяли з онкохворих 40 тис. грн за безкоштовне лікування

Співробітники Національного інституту раку Міністерства охорони здоров’я України вимагали гроші від хворих на рак людей за призначення безкоштовних ліків.

Обвинувальний акт стосовно вимагачів направлено до суду, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Згідно з чинним законом, у державних або комунальних лікарнях медична допомога онкохворим надається безкоштовно. Завідувач поліклінічним відділенням Націнституту раку знав про це. Однак разом з лікарем-онкологом вони вимагали від пацієнтів гроші за безкоштовне лікування.

Від рук зловмисників постраждали п’ять осіб, які лікувалися в Національному інституті раку. Їм заподіяли матеріальний збиток на загальну суму близько 40 тис. грн.

Столична прокуратура вже погодила обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти двох чоловіків та направила до Голосіївського райсуду Києва для розгляду.