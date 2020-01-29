Італійський ведучий вибачився за те, що назвавши Україну «Малою Росією»

Ведучий програми L Eredita на італійському телеканалі RAI визнав некоректність вживання назви «Мала Росія» щодо України й запевнив, що не хотів образити українців.

Про це повідомляє посольство України в Італії.

«Шановний пане Посол, я ознайомився з Вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання Мала Росія стосовно України як образи. У цьому зв’язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна — це прекрасна країна і я хотів би передати вітання Посла і всьму чудовому народу України», — сказав ведучий Флавіо Інсінна після консультацій посольства з керівництвом телекомпанії.