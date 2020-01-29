ВООЗ скликає екстрене засідання з міжнародної загрозу коронавіруса nCoV

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) проведе екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій внаслідок стрімкого поширення смертельного типу коронавіруса nCoV в Китаї.

Про це повідомляє «Хвиля», посилаючись на голову ВООЗ Тедроса Адханома Гебреисуса в соцмережі Twitter.

Екстрене засідання заплановано в штаб-квартирі ВООЗ у Женеві 30 січня 2020 року.

Директор організації охорони здоров’я бажає знати, чи є коронавірус nCoV загрозою міжнародного значення.

«Я вирішив завтра скликати надзвичайний комітет Міжнародних медико-санітарних правил за новим коронавирусу (2019-nCoV), щоб мені повідомили, є поточна спалах надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров’я, що має міжнародне значення».