НКРЕКП часів Порошенко «забула» вписати в правила обов’язок Ахметова і інших експортерів платити тариф «Укренерго»

Олігарх Рінат Ахметов всього за кілька осінніх місяців 2019 не сплатив півмільярда гривень «Укренерго» з-за дій НКРЕКП.

Про це розповів народний депутат Дмитро Кисилевський з фракції «Слуга народу».

Тепер пільги для експортерів електроенергії збільшують дефіцит коштів на виплати виробникам за «зеленим» тарифом.

З 1 липня минулого року в Україні запрацювала нова модель ринку електроенергії, тепер держава регулює тільки деякі тарифи, наприклад, для населення або «зелені» тарифи. Джерелом їх покриття визначений тариф компанії «Укренерго», яка управляє енергетичною системою і здійснює передачу електроенергії високовольтними лініями електричних передач.

Раніше всі учасники ринку купували електроенергію у державного підприємства «Енергоринок» за так званої оптово-ринковою ціною (ОРЦ), куди були включені тарифи «Укренерго».

Однак у нових правилах ринку чиновники попереднього складу НКРЕКП на чолі з Оксаною Кривенко, яка була призначена у часи президента Петра Порошенка, не вказали, що і надалі всі повинні платити цей тариф «Укренерго».

Кривенко очолила Нацкомиссюи в червні 2018-го а заяву про відставку написала в травні 2019 року.

Оксана Кривенко

Тепер експортери електроенергії перестали платити такий тариф, фактично отримавши нову пільгу. При тому, що виплати за «зеленим» тарифом постійно зростають, збільшується дефіцит коштів.

У сусідній Словаччині трейдери, які здійснюють експорт в Україну, платять такий тариф своєму системному оператору в розмірі 0,8 євро за МВт-година. А також сплачують імпортне мито 2% вже з української сторони в український бюджет.

У 2019 році Україна збільшила експорт електроенергії на 14% до $379 млн. Найбільшим покупцем української електроенергії була Угорщина. Експорт відбувається через Бурштинський енергетичний острів, на якому розташовані електричні мережі Бурштинської теплової електростанції (ТЕС), він синхронізований з європейською енергосистемою.

Бурштинська ТЕС належить АТ «ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова і є основним виробником електроенергії для енергоострова (близько 90% від загального обсягу електроенергії у цій зоні), нагадують «Наші гроші».

Експортує електроенергію ТОВ «Д. Трейдинг» Ахметова, якій також належать найбільші обсяги річного перерізу для імпорту е/е з Росії та Білорусі.

З листопада 2019 «Д. Трейдинг» Ахметова перестало платити за користування за транспортування електричної енергії магістральними лініями в листопаді, борг компанії на 10 січня склав 362,5 млн грн.

В цілому компанії з групи «ДТЕК» заборгували в той час 544,48 млн грн, що становить майже половину загального боргу перед компанією «Укренерго». Борги компанії вже спровокували зупинку з осені виплат за зеленим тарифом домашнім СЕС в західних областях України.

При цьому великі промислові виробники відновлюваної енергетики продовжують отримувати виплати. Найбільшим гравцем на ринку виробництва сонячної та вітрової електроенергії є група компаній «ДТЕК».