Кияни не зможуть використовувати жетони для проїзду в метро

Жителі столиці не зможуть використовувати жетони в метро починаючи з 1 квітня 2020 року. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен» на сторінці в Facebook.

Таке рішення обумовлене проектом розпорядження Київської міської державної адміністрації, що стосується вартості проїзду в громадському транспорті в рамках введення е-квитка.

«Рішення про перехід на е-квиток і дане розпорядження передбачають, що жетони будуть працювати до 31 березня. Прохання використовувати до цього часу всі жетони, оскільки з 1 квітня разовий проїзд здійснюватиметься за QR-квитками», — йдеться в повідомленні.