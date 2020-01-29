У Києві інженер три місяці прослуховував Державну судову адміністрацію

Прокуратура Києва спільно з ДБР завершила досудове розслідування за фактом використання шкідливих програм для здійснення негласної аудіофіксації в приміщеннях Державної судової адміністрації України.



Як повідомляє сайт прокуратури, в серпні-вересні 2018 р. інженер відділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи», використовуючи своє службове становище, завантажив шкідливе програмне забезпечення, віднесена до категорії спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, на ряд ноутбуків, які використовувалися для налаштування роботи комп’ютерів локальної мережі і дата-центру Державної судової адміністрації України.



Зазначене програмне забезпечення протягом трьох місяців здійснювало негласну аудіофіксацію в приміщеннях Державної судової адміністрації України.



За результатами розслідування інженеру пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 КК України.



У разі визнання судом вини особи, йому загрожує до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.



