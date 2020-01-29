На Тернопільщині шахраї вкрали гроші на лікування обгорілих дітей

Поліція Тернопільській області розшукує шахраїв, які вкрали гроші, зібрані небайдужими на лікування обпечених дітей.

Як повідомила прес-служба МВС, кошти на лікування надходили на картку матері місцевого хлопця.

Їй зателефонував невідомий і представився працівником банку, заявивши, що на карту надходять великі суми, які «не вміщуються в електронному гаманці».

Зробивши ряд дій, на які погодилася жінка, гроші зникли з карти. Мати звернулася в поліцію через півтори доби, коли зрозуміла, що її ошукали.