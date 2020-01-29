«Перетворилися на кімнатного песика Путіна!» ПАРЄ ухвалила всі повноваження Росії: в Україні відповіли

У Парламентській асамблеї Ради Європи у середу, 29 січня, остаточно затвердили всі повноваження делегації Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Зазначається, що таке рішення було прийнято за підсумками голосування. За ратифікацію повноважень делегації РФ виступили 96 парламентаріїв, проти – 44, утрималися – 7.

Крім того, ПАРЄ пішла ще на одну «зраду», відхиливши більшість поправок в резолюцію щодо продовження повноважень російської делегації.

«Моя остання правка, яка передбачала нератифікацію російських повноважень, набрала 45 голосів проти 90. Це і є розклад сил в нинішній ПАРЄ. 2 до 1 проти європейських цінностей», – обурився Гончаренко.

Він також відреагував на події потужної промовою.

«ПАРЄ перетворюється на кімнатного песика для Путіна. Те, що зараз відбувається в організації, – це абсолютно хибний шлях. Чому? Тому що ми вшановуємо пам’ять жертв Голокосту і одночасно в цей же день вибираємо антисеміта в якості віце-голови Асамблеї. Ми ставимо під сумнів демократію в Польщі, і не ставимо під сумнів демократію в Росії. Ми говоримо, що ми приймаємо дієві процедури у відповідь на порушення держави-учасника його статутних зобов’язань. І одночасно ми робимо ці процедури настільки складними, що на все це потрібно більше 9 місяців. Вибачте, але за цей час можна виносити дитину», – висловився він.

«ПАРЄ називає себе сторожовим псом демократії, прав людини і правової держави. Але кому потрібен сторожовий пес, який не вкусить при необхідності, а може лише облизувати? Це вже не сторожовий пес, а кімнатна собачка. До речі, Путін дуже любить кімнатних собачок. Історія вже багато разів показувала нам приклади того, що умиротворення агресорів не працює», – додав член української делегації.

Різко відреагував на дії ПАРЄ також і кримсько-татарський журналіст Айдер Муждабаєв.

«Росія остаточно, цілком і повністю окупувала ПАРЄ. Жертви окупації виконують будь-які її бажання. Так, напевно, зараз мені можуть заперечити політики, дипломати, але я все-таки скажу. Об’єктивно – Україні треба виходити з цієї організації», – написав він у Facebook.

Нагадаємо, делегація Росії в ПАРЄ у квітні 2014 року була позбавлена права голосу через незаконну анексією РФ українського Криму. У 2015 році ПАРЄ двічі розглядала питання про відновлення повноважень російської делегації, але тоді санкції тільки посилювалися. У 2019 році ПАРЄ вирішила повернути Росію, з-за чого українська делегація тимчасово припинила участь в асамблеї.