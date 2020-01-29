ОГП: Слідчі повинні перевірити аргументи захисту підозрюваних у справі Шеремета

Поліція повинна перевірити всі аргументи сторони захисту підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. З такою вимогою виступили прокурори Офісу Генерального прокурора, повідомляється на сайті ОГП.

Відзначається, що 28 січня прокурори «надали органу досудового розслідування письмові вказівки про проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів».

Для виконання цих завдань окреслено конкретні тимчасові рамки. За результатами виконання вказівок буде прийнято рішення про подальшу долю розслідування. Термін слідства закінчується 12 лютого.