Порт Південний без торгів замовив послуги приватних підрядників, звільнивши від роботи власних фінансистів

У порту «Південний» вирішили довірити фінансову звітність стороннім фірмам, а не власному фінансовому підрозділу. Це призвело до тому, що підприємство втратило понад 1,7 млн гривень. Про це редакція 368.media дізналася з публікацій на сайті відкритих електронних торгів ProZorro.

Мова йде про двох взаємопов’язаних закупівлі, що стосуються складання проміжної та річної фінансової звітності за 2018 і 2019 роки у відповідності з міжнародними стандартами. Про одну з них ми раніше вже писали — в порту «Південний» є власна бухгалтерія зі штатом фахівців, але в. о. директора Олександра Олійника все ж підписав договір з ТОВ «АФ «Професіонал», яке за 920 тис. гривень переробить промежуточною та річну фінансову звітність за 2018 і 2019 роки у відповідності з міжнародними стандартами. Договір уклали з допороговой процедурі закупівель, у зв’язку з чим конкурентів у фірми не було.

Цією закупівлею у Олійника вирішили не обмежуватися, провівши паралельно ще одну. Незважаючи на те, що фінансовий підрозділ порту має набагато більш повною інформацією про портові активи, оцінку активів підприємства для складання звітності за МСФЗ також довірили стороннім фахівцям — підприємству громадської організації інвалідів «Центр економіко-правового забезпечення». Це буде коштувати порту майже 785 тис. гривень.

Замовлення фірма також отримала по допороговой процедурою, без будь-якої конкуренції. Варто відзначити, що з 2019 року ЧИ «Центр економіко-правового забезпечення» повністю відмовилося від будь-якого заробітку окрім замовлень держпідприємств.

Цікаво також, що обидві закупівлі проводили паралельно, оголосивши про них 18 грудня 2019 року і вже 10 січня 2020-го уклавши в один день два договори з ТОВ «АФ «Професіонал» і ЧИ «Центр економіко-правового забезпечення». Таким чином за результатами двох закупівель на складання звітності за МСФЗ порт «Південний» витратить понад 1,7 млн гривень. Що ж стосується економістів порту, які повинні були виконати цю роботу, то їх функції обмежилися підбором підрядників — при обох закупівлях керував відбором заступник директора порту з економіки Сергій Ковшар.

Варто також відзначити, що дані закупівлі в порту розпочалися після того, як Олександр Олійник призначив своїм радником колишнього директора МТП «Південний» Віталія Жуковського — того свого часу звільнили з посади голови порту «Південний» з-за тендерних махінацій — правоохоронці з’ясували, що з 2017 по 2018 роки переможцями більшості портових тендерів порту були 14 пов’язаних між собою приватних компаній.