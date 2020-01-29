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Київ посів третє місце в Європі за рівнем пробок на дорогах

30.01.2020

Київ посів третє місце серед європейських міст за рівнем пробок на дорогах. Про це повідомила компанія по дослідженню дорожнього трафіку TomTom.

Першу позицію цього рейтингу займає Москва, а на другий знаходиться Стамбул. Крім цього, сьоме місце в списку зайняла Одеса. Згідно з даними світового рейтингу, столиця України займає 12-у позицію з 416, поступаючись Бангкоку і Джакарті.

Дослідники відзначили, що жителі Києва в середньому проводять в пробках по 30 хвилин в день, а за рік тривалість їх перебування в дорожніх заторах становить близько 9 днів 11 годин. У TomTom підкреслили, що за цей час можна подивитися 200 серій серіалу «Гра престолів», зв’язати 57 шапок або 11 светрів.

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