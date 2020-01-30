Мирослав Гай: Перший заступник ДБР Бабіков збрехав усім в обличчя

Вчора на преконференції в ДБР перший заступник Бабіков збрехав всім в обличчя.

«Я не представляв права і інтереси Януковича. Тім паче у справах Майдану. Хтось із вас хоч раз з 2014 до 2020 року чув моє ім’я як адвоката, який надає йому правову допомогу? Я задав питання, чи чули ви, що я представляв його інтереси упродовж цих 6 років? Жоден з вас не зміг відповісти на це питання, тому що я його інтереси не представляв, ніколи не був з ним знайомий і ніяких договірних стосунків з ним не укладав», – питав журналістів під час прес-конференції заступник голови ДБР Олександ Бабіков.

А вісь документи, які свідчать, що нинішній заступник Голови ДБР таки працював в інтересах Віктора Януковича.

Так само вони брешуть і брехатимуть постійно, зокрема по кримінальних справах.

Доречі, на питання чи була революція Гідності державним переворотом він так відповіді і не давши.

Шкода, що ніхто з присутніх майданівців не плюнувши йому в обличчя, а пустили в ДБР не всіх, тільки тих у кого були впевнені, що не плюнути.

Перед іншими закрили двері.

Єдина, хто змогла пройти – Тетяна Чорновол. Альо її скрутило три амбали і витягли геть.

ДБР перетворилося на репресивний орган і всі хто з ним співпрацюють будуть вважатися мною силами антимайдану.

Мирослав ГАЙ