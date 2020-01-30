Киевлянин перевозил наркотики под видом книг

Столичные полицейские 28 января задержали крупного наркокурьера. Об этом сообщили в полиции Киева.

На проспекте Героев Сталинграда правоохранители остановили автомобиль Chevrolet. Поведение водителя – суета, неуверенность – показались патрульным странным. Внимание полицейских привлекла коробка, которая лежала на переднем сидении. Водитель заявил, что в коробке книги, которые его попросили перевезти. Однако при досмотре в коробке было обнаружено около 2 килограммов вещества коричневого и зеленого цвета внешне похожее на наркотики.

Водитель был задержан. Вещество отправлено на экспертизу.