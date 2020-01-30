Более 10 международных авиакомпаний приостановили рейсы в Китай

Более десяти международных авиакомпаний приостановили рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса.

В частности, о прекращении полетов в Китай до 9 февраля заявила компания Lufthansa. Ограничения также касаются дочерних компаний авиаперевозчика. Группа компаний Lufthansa осуществляет авиаперелеты в 73 китайских аэропорта, главным образом в Пекин и Шанхай, сообщает Радио Свобода.

О временном прекращении полетов объявили и другие крупные европейские перевозчики – Air France, British Airways и Finair, а также авиакомпании из Юго-Восточной Азии. С 9 февраля по 27 марта будут приостановлены полеты American Airlines.

Международные авиалинии Украины заявили о приостановке до 24 февраля полетов на китайский курорт Хайнань. Казахстан в первые три дня февраля намерен полностью прекратить транспортное сообщение с Китаем, включая наземное сообщение.

Российские “Уральские авиалинии” прекратили популярные среди китайцев рейсы в Европу и Японию из российских Екатеринбурга и Владивостока.

По состоянию на утро 29 января в Китае подтвердили 132 летальных случая заболевания вирусом. Его также обнаружили в других странах, включая Австралию, Германию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею, Японию и ОАЭ.

Обнаруженный недавно вирус принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни – легкий, в некоторых – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может оказаться смертельной.