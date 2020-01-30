Київ потрапив до світового рейтингу міст, найбільш завантажених транспортом

За підсумками 2019-го року столиця України опинилася на 12-му місці в щорічному рейтингу найбільш завантажених транспортом міст. Про це пише «БізнесЦензор» з посиланням на дані рейтингу Traffic Index від виробника пристроїв для автомобільної GPS-навігації TomTom.

У минулому році рівень перевантаження столичних доріг виріс на 7% – до 53%. Тобто водії в середньому витрачали на кожну поїздку на 53% часу більше, ніж при нормальних умовах.

У цьогорічному рейтингу TomTom – 416 міст з 57 країн. Перші місця в ньому зайняли міста Бангалор (Індія) та столиця Філліпін Манила. У десятку найбільш завантажених транспортом міст також потрапили столиця Колумбії Богота, індійські міста Мумбаї та Пуна, Москва, столиця Перу Ліма, столиця Індії Нью-Делі, Стамбул і столиця Індонезії Джакарта.