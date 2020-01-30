Автоледі за кермом Volkswagen влетіла під трамвай на столичній Куренівці

У середу, 29 січня, у Києві на Куренівці сталася серйозна аварія. За адресою вулиця Кирилівська, 160 автомобіль Volkswagen Polo в’їхав під рухомий трамвай і таким чином заблокував рух по коліях.

Інцидент стався близько 22:30.

Про це Інформатор дізнався на місці подій.

За словами правоохоронців, ДТП сталося тому що дівчина-водій іномарки «не надала перевагу руху трамваю». Так, передня частина автомобіля виявилася прямо під колесами трамвая. На щастя, в пригоді ніхто не постраждав. Але аварія заблокувала рух даного виду громадського транспорту приблизно на годину.

Станом на 00:00, Volkswagen Polo вже витягли з-під трамвая і рух відновився. На місці працювали правоохоронці. Деталі того, що сталося, встановлюються.