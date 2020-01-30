Повінь – зміна системи

Menu
Close

Паводки у Бразилії забрали вже понад 50 життів

30.01.2020

Унаслідок потужних паводків на південному сході Бразилії загинуло вже 54 особи.

Про це, із посиланням на місцеву владу, повідомляє Xinhua.

“Майже половина смертей сталася у метрополії столиці штату, міста Бело Горізонте, яке переживає найбільш дощовий місяць за останні 110 років. У ніч на середу в місті протягом трьох годин випало 180 мм опадів, серйозно пошкодивши десятки вулиць навіть у тих районах, що раніше не підтоплювалися”, – пише Xinhua.

Зазначається, що упродовж останніх днів 101 місто у штаті Мінас Герес оголосило надзвичайний стан й щонайменше 28 тисяч осіб були вимушені евакуйовуватися.

“Очікується, що ситуація в регіоні лише погіршуватиметься, адже служба цивільної оборони видала штормове попередження на наступні кілька годин. Прогноз погоди обіцяє ще більше дощів та можливо навіть град у Мінас Гересі”, – йдеться у матеріалі.

Xinhua додає, що Мінаг Герес найбільше постраждав від дощів, однак зливи спричинили смерті та руйнування й в інших штатах південного сходу Бразилії.

Читайте також:   Президент Нікарагуа візьме участь у національному діалозі в країні
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *