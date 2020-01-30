Паводки у Бразилії забрали вже понад 50 життів

Унаслідок потужних паводків на південному сході Бразилії загинуло вже 54 особи.

Про це, із посиланням на місцеву владу, повідомляє Xinhua.

“Майже половина смертей сталася у метрополії столиці штату, міста Бело Горізонте, яке переживає найбільш дощовий місяць за останні 110 років. У ніч на середу в місті протягом трьох годин випало 180 мм опадів, серйозно пошкодивши десятки вулиць навіть у тих районах, що раніше не підтоплювалися”, – пише Xinhua.

Зазначається, що упродовж останніх днів 101 місто у штаті Мінас Герес оголосило надзвичайний стан й щонайменше 28 тисяч осіб були вимушені евакуйовуватися.

“Очікується, що ситуація в регіоні лише погіршуватиметься, адже служба цивільної оборони видала штормове попередження на наступні кілька годин. Прогноз погоди обіцяє ще більше дощів та можливо навіть град у Мінас Гересі”, – йдеться у матеріалі.

Xinhua додає, що Мінаг Герес найбільше постраждав від дощів, однак зливи спричинили смерті та руйнування й в інших штатах південного сходу Бразилії.