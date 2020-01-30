Вбивають і калічать мирних громадян: представлені докази використання бойовиками протипіхотних мін

Терористи «ДНР» і «ЛНР» не тільки перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ, але й активно використовують на Донбасі заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни.

Про це українська делегація при ОБСЄ поінформувала місії країн-учасниць, передає «Укрінформ».

Як зазначив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовский, Україна висловлює рішучий осуд та обурення з приводу використання російськими окупаційними силами протипіхотних хв.

«Ці знаряддя війни невибіркового дії вбивають і ранять в основному невинних і беззахисних мирних жителів, особливо дітей. Ми підкреслюємо, що Україна не є ні полігоном для випробувань нового російського зброї, ні місцем для утилізації старого», — заявив він.

«Ми наполегливо закликаємо російську сторону негайно припинити поставки та подальше застосування на тимчасово окупованих територіях України протипіхотних мін та інших типів мін та вибухових пристроїв, а також прибрати всі міни, які були встановлені російськими збройними формуваннями», — додав дипломат.

Лоссовский показав іноземним делегаціям презентацію в якій представлені докази використання бойовиками на Донбасі хв російського виробництва — МОН-50, «ПМН-2» і «РОЗУМ-2».

Український дипломат поінформував делегації країн ОБСЄ про конкретні заводи на території РФ, які займаються виготовленням протипіхотних хв.

«Ці міни знаходяться на озброєнні російських збройних сил. При цьому, їх використання заборонено відповідно до Оттавської конвенції або Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення від 3 грудня 1997 року», — заявив Лоссовський.

Він нагадав, що Україна підписала цю Конвенцію 1999 року і ратифікувала її в 2005 році.

«У рамках передбачених Конвенцією зобов’язань до 2011 року Україна знищила всі протипіхотні міни „ПМН-2“ і „ПОМ-2“ під міжнародним наглядом. У свою чергу Російська Федерація відмовилася підписати конвенцію про заборону протипіхотних мін і продовжує використовувати „ПМН-2“ і „ПОМ-2“ під час бойових дій», — заявив дипломат.

Він додав, що СММ ОБСЄ тільки протягом січня 2020 року вже тричі повідомляла про виявлення заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін на тимчасово окупованій території Сходу України.