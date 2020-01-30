Рейтинг політичних брехунів 2019 року очолили депутати «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Рабинович (3,45% правди), Нестор Шуфрич (11,11% правди) і Олександр Качний (14,29% правди). Про це йдеться у фактологічному проекті VoxUkraine.

Правдорубом виявився спікер парламенту Дмитро Разумков

(64,71% правди) і співголова партії «Євросолідарність» Артур Герасимов

(61,10% правди), а також член «Батьківщини» Сергій Власенко (53,6%). Петро

Порошенко і Юлія Тимошенко знову увійшли в рейтинг популістів.

А ось Ганна Скороход сказала менше фактологічних цитат за

час перевірки. І хоча вона на 6-му місці серед правдивих політиків, серед

маніпуляторів депутат в трійці.

Аналітики відзначають, що найбільше маніпулювали політики

і брехали, коли говорили в негативному контексті. Це стосується, в тому числі депутатів

ОПЗЖ і Тимошенко.

Правду ж політики говорили, коли йшлося про позитивні для

них події. Так, Віктор Медведчук розповідав про стан української вугільної

галузі до війни з Росією, а Тимошенко згадувала про стан економіки часів

її прем’єрства.

За словами експертів, найбільше маніпуляції і брехня

стосувалися відкриття ринку землі і ціни на газ і електроенергію, приватизації ГТС,

прийняття бюджету та ін

Редактор VoxChek Максим Скубенко пояснив, що рейтинг

складали, переглядаючи рейтингові телешоу, на які ходять політики.

«Ми брали телеканали, які мають 0,5% і більше охоплення, а

вік від 18 до 54 років. У нас вийшла «Свобода слова» на ICTV,

«Пульс» на «112 каналі», «Український формат» на NewsOne, «Право на владу»

«1+1» і «Свобода слова Савіка Шустера», – зазначив Скубенко.

Раніше SKELET-info повідомляв, що зарплати помічників народних депутатів Верховної Ради IX скликання становлять десятки тисяч гривень, а деякі отримують і більше 100 тисяч.

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Складено рейтинг брехунів серед депутатів оновлено: 30 січня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0