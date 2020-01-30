«Укрзалізниця» засекретила космічну зарплату свого начальника

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» відмовилася повідомити інформацію про зарплату екс-гендиректора товариства Євгена Кравцова, якого 29 січня Кабмін звільнив, посилаючись на те, що це конфіденційні дані.

Про це йдеться у відповіді «Укрзалізниці» на запит Українських Новин.

«Укрзалізниця» повідомила, що конфіденційна інформація може бути оприлюднена, якщо існує суспільний інтерес щодо нацбезпеки, економічного добробуту та прав людини.

Як повідомляли Українські Новини, Євген Кравцов протягом 2018 р щомісяця в середньому отримував близько 812,4 тис. грн.

Звільнений з «Укрзалізниці» Кравцов похвалився «не маленькою компенсацією» за дострокове розірвання контракту. За його словами, 28 січня було прийнято рішення щодо дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу на Кравцова і голови наглядової ради «Укрзалізниці» Шевки Аджунера у зв’язку зі зловживаннями під час відпочинку.